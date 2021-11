Šéf Slavie o konci Nováka: Stojíme si za tím. Proč odešel úplně?

Na stole v kanceláři měl připravené středeční vydání, otevřenou dvoustranu s rozhovorem a v něm několik zakroužkovaných výroků. Stanislav Tichý, jenž už skoro tři roky spoluvlastní hokejovou Slavii, hned na úvod svého vyjádření ke zklamání Jana Nováka z konce v sešívaném dresu upozornil na dvě zásadní nesrovnalosti ve výrocích. První se týkala okamžiku, kdy bylo někdejšímu lídrovi obrany oznámeno, že s ním klub již neplánuje podepsat nový kontrakt.

„Honza tvrdí, že jsme mu v tu chvíli nenabídli jinou roli ve Slavii, což je úplný nesmysl. Druhý den poté, co mu bylo řečeno, jak jsme se rozhodli, dostal ode mě osobně nabídku na konkrétní práci. Měl možnost pokračovat u sedmé třídy a stát se asistentem trenéra juniorů. Dále jsme spolu hovořili o možnosti jeho působení v klubu na pozici, kterou sám navrhne a v níž by Slavii ještě víc pomohl,“ uvedl Tichý.

S ostatními členy vedení s Novákem počítali na plný úvazek, tedy kromě pokračování na hřišti.

Za rozhodnutím neprodloužit s matadorem kontrakt si stojí. Při tvoření kádru se všichni z vedení i realizačního týmu jednomyslně shodli, že Novák už není typem hráče, který by vzhledem k omlazování kádru splňoval představy Pražanů. Tichý uznal, že jde stále o výborného hráče s úžasnou kariérou.

„Už však dosáhl určitého věku. My jsme byli a jsme přesvědčení o tom, že Honza Novák už nemůže hrát to, co chceme, abychom ve Slavii hráli,“ odkazoval na slova kolegů.

Druhou velkou nesrovnalostí bylo podle Tichého odmítnutí Novákovy nabídky po jeho odchodu do Sokolova pomáhat u sedmé třídy. „Tam bylo všechno úplně obráceně. Honza Novák je u tohoto ročníku od samého začátku, protože tam má kluka. Nebyl jediný důvod něco měnit,“ řekl boss Pražanů. Důvod k zásadní změně však nastal ve chvíli, kdy Slavie zveřejnila, že letitá opora v týmu končí, s čímž na žádost hráče delší čas čekala.

Předsedovi představenstva sešívaných se vůbec nelíbilo, jak Novák reagoval na kritiku, která se začala ze strany fanoušků na hráčových sítích snášet na některé členy a kolegy z klubu. „Honza některé příspěvky aktivně lajkoval a sdílel, i sám se vyjadřoval k některým našim kolegům ne úplně tak, jak by slávista či člen naší organizace měl. Několikrát jsem se s ním na toto téma bavil a prostě to neustávalo, tak jsme se s ním na základě toho rozloučili,“ prozradil Tichý. Novákovi rozhodně nijak nebrání mít a šířit vlastní názor, ale sdílení komentářů urážejících členy vedení nemůže tolerovat.

„Když někdo na jeho Facebook píše, že jsme zoufalci a ubožáci a on to lajkuje, tak by mu mělo být jasné, že s ním nemůžeme nadále počítat. Honza si vybral cestu, při níž hráč nepřekousne rozhodnutí klubu a nějakým způsobem kolem sebe šíří náladu, která má negativní dopad na chod klubu. Hráč u fanoušků je většinou číslo jedna a ne vedení. Holt se rozhodl takto a my s tím nic neuděláme,“ řekla hlava klubu.

Tichý uznal, že rozloučení s jednou z největších ikon Slavie nedopadlo dobře ani pro jednu stranu. S kolegy však nechce jít proti vlastnímu rozhodnutí, vizi a cestě, na níž se vydali již bez Jana Nováka na ledě. „Nemůžeme ho v kádru přeci nechat do doby, než sám uzná za vhodné, že už je čas, aby odešel. To prostě nejde v žádném klubu. Chápu, že to Honza i fanoušci vidí jinak, ale odpovědnost a konečně rozhodnutí máme na bedrech my,“ zdůraznil na závěr.

