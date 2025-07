SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 1:1. Viktoria přišla v závěru o výhru. Jedlička se ošklivě zranil

Plzeň v lize s Jabloncem pojedenácté za sebou neprohrála, remíza je pro ni ale dalším zklamáním v tomto týdnu po úterní domácí porážce 0:1 od Servette Ženeva v úvodním duelu 2. předkola Ligy mistrů. Ve středu čeká Viktorii ve Švýcarsku odveta. Jablonci částečně vyšel reparát za prohru 1:4 v Plzni v posledním kole minulé sezony.

„Je to takový týden, kdy nám štěstí asi nepřeje. Ve druhé půli jsem měli šance na 2:0 to pojistit, tam je asi hlavní příčina," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek. "Vezeme si bod, kterého si moc vážíme. Myslím, že není úplně nezasloužený stejně jak třeba minulý týden," podotkl jablonecký kouč Luboš Kozel.

Koubek udělal jen jednu změnu oproti úternímu utkání se Servette, v útoku dostal místo Adua šanci Durosinmi. Jablonecký Kozel, který končil hráčskou kariéru v Plzni, vsadil na zahuštěný střed s trojicí spíše defenzivněji laděných záložníků.

Zápas za deštivého počasí na vlhkém terénu byl od úvodu poměrně tvrdý a plný soubojů. Po 10 minutách na jeden z nich doplatil plzeňský brankář Jedlička, který musel odstoupit ze hry poté, co ho hlavou do obličeje trefil Cedidla. Místo jedničky Viktorie se mezi tyče při své premiéře v české lize postavil rakouský gólman Wiegele. Cedidla s obvázanou hlavou pokračoval v zápase.

Domácí se proti zhuštěnému středu jablonecké zálohy jen těžko prosazovali a dlouho se nemohli dostat do šancí. Naopak ve 34. minutě mohl otevřít skóre Jablonec, v plzeňské brance se ale blýskl Wiegele, jenž nejprve vyrazil Beranovu přízemní střelu zpoza vápna a následně i Aléguého nebezpečnou dorážku zblízka.

Když už se zdálo, že v první půli branka nepadne, udeřili v závěru devítiminutového nastavení Západočeši. Šulc po Ladrově přiťuknutí vyslal těsně za vápnem přízemní střelu levačkou a trefil přitom spoluhráče Vydru, který šťastně balon tečoval k tyči mimo Hanušův dosah. Jeden z plzeňských kapitánů navázal na dva góly z úvodního kola v Pardubicích.

Po změně stran se Viktoria zatáhla a zkušeně hlídala náskok. Po hodině hry vystřídal Adu zřejmě lehce zraněného Vydru a hned zahrozil, brankář Hanuš ale jeho tvrdý pokus po velkém závaru ve vápně vyrazil. „Matěj Vydra říkal, že se mu ze souboje se soupeřem a došlápnutí nějak trošku podvrtl kotník. Uvidíme, co ukáže zítřek," podotkl Koubek.

V 67. minutě se Adu protáhl po pravé straně, Šulc však zblízka po jeho stříleném přízemním centru minul. Hosté se postupně museli tlačit dopředu a Viktoria díky tomu vyrážela do rychlých brejků. Po jednom z nich při přečíslení vypálil z vápna Ladra, Hanuš však stihl míč přizvednout nad břevno.

Chvíli nato po rohu za již překonaným gólmanem odvrátil po Durosinmiho hlavičce balon střídající Puškáč. „To byl důležitý moment. Kdyby to bylo 2:0, bylo by asi po zápase. Nicméně jsme to přežili a v závěru jsme to riskli," řekl Kozel.

Viktorii přišly zahozené šance za stavu 1:0 hodně draho. V 86. minutě ještě Severočeši velkou možnost na vyrovnání nevyužili poté, co Martincovu hlavičku po rohovém kopu nejprve vyrazil Wiegele a následně Cedidla hlavou zblízka minul odkrytou branku.

Z posledního nákopu ale již hosté udeřili. Martinec prodloužil hlavou míč do vápna, kde jej převzal kapitán Tekijaški, obtočil se a ranou pod břevno zblízka srovnal. Srbský obránce se v české lize trefil popáté. Videorozhodčí Rouček ještě přezkoumával, zda se nejednalo o ofsajd nebo zda Martinec v souboji loktem nefauloval Markoviče, branku nicméně doporučil hlavnímu Nehasilovi uznat.

Západočechům se situace před vyrovnávacím gólem vůbec nepozdávala. „Už jsem tu branku viděl a viděl jsem i to, co jí předcházelo. Nějaký faul Adua - odpískaný, pak je tam souboj Markoviče. Všichni říkají, že je tam cosi podivného. Ale já nechci být nějaká plačka, to odmítám. Ať si každý udělá ten názor sám," podotkl Koubek.

„Samozřejmě když dostanete branku v 95. minutě, tak to mrzí. Byl tam sporný souboj. Myslím, že tam byl loket na Markyho, mohl se pískat faul. Předtím taky rozhodčí pískl jednoduchý faul, když Adu zezadu zatlačil na soupeře. Teď loket do ksichtu, no nevím, nejsem rozhodčí. Ale nebudeme brečet, musíme se koukat dál," řekl halfbek Viktorie Amar Memič.