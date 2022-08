Šéf Litoměřic o zastavené Dukle: Vše bez emocí, rozhodnutí svazu respektuji

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále • ČTK / AP / JASON FRANSON

Je to prohra, že Litoměřice končí, nebo jak vypadá vaše první emoce?

„První je samozřejmě smutek. Nenaplnilo se, co jsem si přál. Každopádně je to celé pro mě do budoucna velké poučení.“

V čem?

„Jsou určité věci, které bych udělal úplně jinak.“

Zkusil byste být konkrétní?

„V první řadě bych trval na tom, aby vznikla druhá „Dukla“ na Moravě, jak se původně plánovalo. Jde o stěžejní věc, vznikl by i konkurenční boj, mohli bychom porovnávat, kde a jak se snaží plnit myšlenky svazu. Za druhé bych taky prosazoval větší kontrolu svazu nad projektem. Nemyslím jen finanční, ale spíš, aby konkrétní lidé na svazu byli zodpovědní, za to, kteří hráči do projektu jdou. Hlasování o budoucnosti projektu v Litoměřicích jsem se ve výkonném výboru neúčastnil, jak jsem avizoval. Ale rozhodnutí svazu naprosto respektuji, to bych chtěl zdůraznit.“

Oficiální důvod konce projektu vám byl prezentovaný tedy jak?

„Dovolím si ještě jednu poznámku. Myslím si, že lidé, kteří spolupracují na výchově mladých reprezentantů, by se měli víc zapojit do výchovy a jejich rozvoje. Aby všechno daleko víc dovedli zaštítit, víc spolupracovali s kluby i s projektem. Pak bychom se nedostali k tomu, že projekt končí.“

A ten důvod tedy zní jak?