Šéf Zlína: Hráči pokuty nemají rádi... Končím hru na postup, balík trejdů

Ve Zlíně je dusno, nový generální manažer Robert Hamrla (45) práskl do stolu. Už poněkolikáté. Hráčům po ostudě se Slavií (0:4) škrtnul 40 procent z výplaty, dolaďuje další trejdy a v tabulce se dívá jen pod sebe. „Hasím deset založených požárů a mám mini hasičák,“ líčí šéf prvoligového klubu, který klesl až mimo postupové příčky do předkola play off.

Z tribun mizí diváci, na hru Říhova (a předtím Vlachova) souboru není hezký pohled. Krize dostupuje vrcholu, šéf klubu Robert Hamrla přikročil k nejzazšímu kroku: sáhnul hráčům na peníze. A to dost výrazně. V úterý si pozval na kobereček tři starší hráče, odchovance. Chtěl od nich vysvětlení výkonu proti Slavii. „Nedokázali mi odpovědět, proč se to stalo,“ tlumočil debatu.

Pokuty hráčům tím nejméně populárním krokem. Proč jste k nim sáhnul?

„Nemají to rádi, ale já už jsem zkusil úplně všechno. Vyměnil jsem trenéra, pět hráčů plus gólmana. Mužstvo mělo za úkol získat v prvních pěti lednových zápasech minimálně deset bodů. To nesplnilo. Proti Slavii by muselo získat aspoň bod, který by ho udržel ve hře. Hráči si sami podepsali ortel. Vzali jsme jim čtyřicet procent z platu. Víc to nechci rozvádět, je to věc kabiny. Ty peníze můžeme použít jako prémie do dalšího období.“

Jste sám nemile zaskočený, v jakém stavu je mužstvo?

„Snažíme se to herně zvednout, ale výsledky se nedostavují. Zápas se Slavií byl totální blackout. To bylo na výměnu celého týmu. Do té doby jsem byl přesvědčený, že jdeme správnou cestou. Herní projev byl pod Milošem Říhou lepší než dřív. To, co se stalo v pondělí, si nedovedu vysvětlit.“

Sedí na ten výkon slovo „katastrofa“?

„To je slabé slovo…Prostě hrůza. Tak odevzdaný tým jsem ještě neviděl. Vůbec nechápu, jak se tohle mohlo stát po vítězství v Přerově. Navíc doma a v důležitém utkání proti Slavii. Fanouškům jsem se za celý klub omluvil. Není divu, že jsou otrávení. Je to strašné, vím to. Snažím se dělat maximum, aby se to zlepšilo.“

Před sezonou byl Zlín pasován za jasného favorita na postup. Co teď?

„Tuhle hru rázně ukončuju. Tým na postup tady jednoznačně není. Já už se dívám jenom dolů. To říkám na rovinu. Jsme na hraně mezi play off a sestupem. Teď dojednáváme trejdy, které se odkládaly. Chceme je dodělat co nejdřív. Každému je snad jasné, že jsem sem nepřišel sestoupit. To si vůbec nepřipouštím. Situace je těžká, ale jsem na ni připraven. Věřím, že se silnými spolumajiteli ekonomickou stránku věci ustojíme. O zbytek se musí postarat hráči na ledě.“

Kam půjde obránce Daniel Gazda, ještě nedávno reprezentant?

„Nejde jen o něj. Řešíme větší balík hráčů. S Kometou už nejednáme, ta z toho úplně vypadla. O naše hráče je zájem i jinde v extralize. Pokud to celé klapne, bude to pro Zlín výhodné. Co se týká gólmanů, Kašíkovi i Honzíkovi změna prospívá.“