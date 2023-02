Manévry s bodyguardy! Chránili Ujčíka: Děkuju, profesionální přístup

Byl to první zápas v životě, kdy vás na střídačku doprovázeli dva bodyguardi?

„Nikdy jsem to nezažil. Do Jihlavy nám taky přišla hláška, že se tady něco chystá. Domácí tým se k tomu postavil úplně skvěle. Pro bezpečnost udělal všechno. A taky musím říct, že rozumím příznivcům Pardubic. Nejsou nadšeni z trestů, které jejich hráči dostávají. Ale dostávají jen to, co si zaslouží.“

Při zápase jste slyšel, že na vás pardubičtí fans občas zakřičeli?

„Nějaký náboj to mělo. Ale nešlo o nic, co by překračovalo meze slušnosti. Zápas proběhl v klidu a jsem moc rád, jak to dopadlo.“

Necítil jste se zvláštně, když jste s dozorem třeba museli procházet přes pardubickou lavičku, abyste se vyhnuli průchodu pod kotlem?

„Snažili se tady udělat maximum pro bezpečnost, ať nemusíme jít právě pod pardubickými fanoušky. Běžně se tam v sezoně chodí, jiná cesta na lavičku hostí nevede. Asi by měl být zaručen nějaký bezpečnější průchod, nikdy nevíte, co a koho napadne. Děkuju Pardubicím, jak celou situaci vyřešily, opravdu profesionální přístup. Vyšel jsem ochrance vstříc, že co řekla, to jsem splnil.“

Teď z kabiny zní Whitney Houston a její song z filmu Osobní strážce. Ten vzkaz od hráčů se dá asi pochopit. Ale neměl jste strach, co přijde, když jste sám slyšel, že se něco v Chrudimi chystá?

„Kdybych měl strach, tak nepřijedu. (usměje se) Nebál jsem se. Emoce prostě jsou, tím spíš na sociálních sítích, kde spolu komunikují lidi, kteří jsou naladěni na podobnou notu. Mezi sebou se podporují, nakonec ale zvítězil zdravý rozum. Že si někdo zakřičí, to k tomu patří, jinak všechno proběhlo v klidu. Navíc chlapi, kteří chodili kolem mě, odradili každého, kdo by něco chtěl zkusit.“

Když jsem přicházel k zimáku, tak to vypadalo, že do Chrudimi přijel prezident, kolik se motalo kolem zimáku policistů a uvnitř lidí ze security. A ono to všechno kvůli Viktoru Ujčíkovi...

(uměje se) „Samozřejmě, že si ze mě kluci dělali srandu. Ale opravdu velký respekt k tomu, jak byl zápas zvládnutý a od pořadatelů pokrytý.“

Vyhráli jste v něm 3:2, máte jisté, že v předkole budete mít výhodu domácího prostředí, navíc pořád můžete jít i přímo do čtvrtfinále. Ale záleží na tom všem vlastně, když žádné "doma" Jihlava v sezoně nemá?

„Ano, to je otázka. Co je vlastně doma? Sport je o tom, že chcete být vždycky lepší než ostatní. Jasně, že nesmíte jít proti fair play, ale chcete jít vždycky v tabulce co nejvýš. No a naše sezona byla hodně atypická. Jezdíme po zápasech všude možně, buď k soupeřům, nebo doma hrajeme v Pelhřimově, případně v Jindřichově Hradci. Snažíme se, ať všechno funguje co nejlépe, ale ideální to samozřejmě není. Nemáte klid, chybí soukromí, nemáme ani tolik ledu, kolik bychom potřebovali. Ale věděli jsme, co nás čeká, tak se s tím prostě musíme nějak srovnat. Závěr jsme tedy mleli trochu z posledního, protože jedeme i kvůli marodce na tři lajny.“

Pro play off konkurenceschopní budete, nebo tam nastoupí vymačkaná Jihlava?

„Podle mě budeme. Už ve středu bychom čtyři lajny mít měli. A na čem bychom měli zapracovat minimálně těch čtyřicet dva dní, co bude čekat poslední tým extraligy na baráž? Minimálně na oslabení a přesilovkách, ty nás trápí celou sezonu. S pardubickým béčkem jsme teď taky dostali dva góly v oslabení a při přesilovce si nepomůžeme. Soupeř nám tam jel před koncem i sám na bránu.“

Počkejte, když mluvíte o čtyřiceti dvou dnech. Jihlava má pořád v plánu pokousat posledního z extraligy, i když jste bez vlastního zimáku?

„Dělám si trochu srandu, že bychom potřebovali trochu času, abychom si zatrénovali ve čtyřech pětkách. Neměli jsme přesilovkové formace, nedalo se speciální týmy trénovat. Ale chceme vyhrávat, no a věřím, že v části, kdy půjde trochu do tuhýho, se nám všechny ty těžší věci trochu vrátí. Přijde klid na hokejky a pomůžeme si i v přesilovce.“

A věříte taky, že si s Duklou zahrajete na novém zimáku, že se povede stavbu i v téhle době zaplatit?

„Poslední výstup je, že v záři 2025 se bude bruslit na nové hale. Věřím, že za dva roky se všechno postaví a my zase budeme mít domácí prostředí a hodně nám pomůžou naši fanoušci. Pro nás znamenají i strašně důležitou položku rozpočtu. Jsou to spojené nádoby, když nám nechodí lidi, nemáme peníze. Tím pádem nemáme ani peníze, abychom zaplatili hráče, kteří by nám pomohli do extraligy. Jedno souvisí s druhým.“

A co budete dělat do té doby, než se Jihlava nastěhuje do svého?

„Bojovat, rvát se a věřit, že všechno zvládneme.“