Vošvrdovi vyhrožují likvidací rodiny. On chytá dál: Mančaft to neohrozilo

Valašské derby ve finále Chance ligy se „hraje“ i na sociálních sítích. Jeden z fanoušků Zlína zašel hodně za hranu. Vsetínskému brankáři Tomáši Vošvrdovi (33) na Instagramu vyhrožoval likvidací celé rodiny a nechutnou zprávu doprovodil vulgárními urážkami. Celou věc má v rukou policie ČR a gólman v neděli chytal jako by nic. „Některé věci dokážu odblokovat,“ ujistil pro iSport.cz.

Opravdu jste neuvažoval, že radši nenastoupíte?

„Bude mi čtyřiatřicet let. Kdyby to ohrozilo celý mančaft, tak nenastoupím. Ale v tomto případě nebyl důvod. Víc se k tomu nemůžu vyjadřovat, vše řeší policie.“

V sobotu jste hráli hůř a vyhráli jste. V neděli se stal opak. Paradox?

„Tak to někdy bývá. Jim zachytal výborně gólman. Bohužel i tohle k hokeji patří. Je to 1:1, jdeme dál. Opravdu se může hrát na šest, sedm zápasů. Pět to bude stoprocentně.“

Mrzí vás první inkasovaný gól v oslabení?

„Každý gól zamrzí, všechno se dá chytit i pustit. Vyrážečkou jsem trefil našeho hráče a od něj se puk odrazil soupeři přímo na hokejku. Kdybych to mohl vrátit, přemýšlím v té situaci jinak. Chtěl jsem to dostat do volného místa. Bohužel jsem trefil svého kluka.“

Série je 1:1, následují dva duely ve Zlíně. Je nyní sok v mírné výhodě?

„Jestliže chcete vyhrát a postoupit, musíte mít čtyři vítězství. Je úplně jedno, jestli začínáte doma nebo venku. Oni nám jeden zápas vzali, teď je řada na nás. Teď se musí projevit zkušenost, kterou v kabině máme. A vítězná mentalita. Musíme si jít za dalším bodem, střídání od střídání.“

Dokázali jste si, že máte v ofenzivě větší sílu?

„Celý zápas jsme byli aktivnější. Měli jsme dost šancí. Vypadalo to, že i kondičně jsme na tom líp. I v sobotním prodloužení jsme měli lepší pohyb. Musíme si odpočinout a nachystat se na třetí zápas.“

Líbí se vám výkony vašeho protějšku Daniela Hufa?

„Je o deset let mladší, šikovný. Skautovali jsme si ho jako všechny hráče. Má to před sebou. Je pro něj strašně moc důležité, že zažívá takové zápasy.“