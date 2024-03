Jihlavští fanoušci napadli střídačku Slavie! „Mstili“ drsný faul na juniora

Slavia vyhrála šest zápasů v řadě a na poslední chvíli proklouzla do předkola play off Chance ligy • Kilián Olekšák / HC Slavia Praha

Podle posledních zpráv však není Jonáš Jungwirth vážně zraněný, nohu si v šatně ledoval a pak odjel do nemocnice na podrobnější vyšetření. „Na ledě ten frmol kolem Jáchyma asi vypadal hůř, než to je,“ oddechl si Karel Nekvasil, asistent trenéra Viktora Ujčíka.

Zkušený forvard Pražanů vyfasoval trest na 5+do konce utkání plus dvě minuty za potyčku se mstitelem Fabienem Kočím, ale to nebylo zdaleka všechno. Knotkův atak vyprovokoval na stadionu v Pelhřimově, kde je Dukla v azylu, jihlavské fandy k útoku na střídačku Slavie. Hráči hostů a trenéři uprchli v poslední minutě před rozlícenými diváky do kabiny a odmítali se vrátit dohrát duel.

Nakonec se část týmu zpátky na střídačce objevila a poražení obdrželi dvouminutový trest za pozdní nástup na led čili za zdržování hry. Zbylé vteřiny se dohrály. Respektive už se vlastně nic nedělo, domácí borci drželi puk na hokejkách a nechali doplynout čas do konečné sirény. Také situace v hledišti, kde bylo oficiálně 1104 fanoušků, se uklidnila. I tak bude mít tento zápas ještě dohru u disciplinární komise.

Mimochodem, ani jeden z trenérů Slavie se nedostavil na tiskovou konferenci. Mluvila pouze vítězná strana, konkrétně Nekvasil. „Ten faul za rozhodnutého stavu byl zbytečný. Nebo i to, že něco přilétlo na jejich střídačku, trefilo to trenéra do hlavy. To je prostě škoda,“ povzdechl si.

Série pokračuje za stavu 1:1 opět v jihlavském vyhnanství rozhodujícím třetím soubojem. Určitě bude znovu vypjatý. Ve druhém předkole se podařilo srovnat také Přerovu, který doma vyhrál 3:2 nad „béčkem“ Pardubic.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:48. Kočí, 23:26. Harkabus, 29:56. Harkabus, 32:29. Harkabus, 36:29. T. Havránek, 38:53. Menšík, 54:29. Pořízek Hosté: 33:30. Kulda, 58:51. Knotek Sestavy Domácí: A. Beran (Maláč) – Strejček, Bilčík, Ozols, Dundáček, Kočí, Koštoval – Cachnín, R. Toman, Čachotský (C) – Šik, T. Havránek, Harkabus (A) – Jungwirth, Menšík, Jelínek – Rauš, Pořízek, Chvátal. Hosté: Hölsä (30. Volevecký) – Klikorka, Žovinec (A), Holý (A), Hrdinka, Kremláček, Kajínek, Křepelka – Guman, Kulda, Matě. Beran – J. Brož, Kucharčík, Průžek – Všetečka, Slavík, Knotek (C) – J. Půček, V. Polák II, Havrda. Rozhodčí Kamil Zavřel, Tomáš Šico – Petr Maštalíř, David Otáhal Stadion Zimní stadion Pelhřimov Návštěva 1104 diváků

