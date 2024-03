Litoměřice jedou! Šéf klubu chválil spolupráci se Spartou, která nekončí

Petr Ton střílí a dává gól…. Ne, to není návrat v čase. To jen litoměřickou historickou sezonu šponuje syn sparťanské legendy. Petr Ton mladší, nositel slavného jména, opanoval úvodní semifinálový zápas v play off první ligy proti Zlínu. Vstřelil vítězný gól a nahrál po skvělé individuální akci Filipu Kuťákovi na další. Proto se Severočeši po vítězství 2:0 ujali vedení v sérii.

Zlín (stejně jako loni) promrhal základní část a obsadil v tabulce až šestou příčku. Před rokem ovšem ve vyřazovací fázi nakopl motory a Chance ligu ovládl. Podobný průběh je k vidění i letos. Ve čtvrtfinále ve třech zápasech Berani odklidili z cesty Prostějov. Dalším soupeřem jsou Litoměřice a leckdo by si mohl pomyslet, že přes ně povede snadná cesta do finále. Jenže první semifinálový duel vyšel lépe Severočechům, působili živějším dojmem.

Potvrdily se předzápasové predikce, že agresivní, bruslivý hokej a dohrávání soubojů nebude „ševcům“ vonět. Litoměřičtí hokejisté po ledu doslova létají, ostatně disponují vůbec nejmladším věkovým průměrem Chance ligy (22,9 roku), na rozdíl od Zlínských, naopak nejstaršího kádru soutěže (28,3 roku).

„To může rozhodnout, jsme mladý, bruslivý a skvěle kondičně připravený tým. Když se s nimi budeme srážet, věřím, že se série přikloní na naši stranu,“ líčil jeden z úterních střelců Filip Kuťák.

Podle něj je favoritem stále Zlín, ačkoli po dlouhodobé části skončil až za Litoměřicemi. „Říkali jsme si v kabině, že nemusíme být nervózní, že spíš Zlín coby loňský vítěz ligy bude favoritem. K tomu má zkušený tým a závěry sezony v play-off umí,“ pokračoval.

František Ptáček, asistent hlavního trenéra Miroslava Přerosta, přesto s úvodními dvěma třetinami spokojený nebyl. „Až v té třetí to bylo od nás lepší, máme v týmu kluky, kterým to dobře jezdí, to ale nerozhodlo. Věděli jsme, že Zlín má zkušenosti z play-off, připravovali jsme kluky na to, že to bude těžké a že si soupeř počká na naše chyby. Naštěstí nás podržel brankář Cichoň,“ popisoval čtyřnásobný mistr extraligy se Spartou.

Právě na Cichoně, kmenového gólmana Sparty, jenž letos nakoukl i do nejvyšší soutěže narážel zlínský stratég Jan Srdínko. „Musíme být lepší v předbrankovém prostoru, clonit mu, být důrazní v soubojích,“ nepanikařil po první ztrátě. Ví, že série na čtyři vítězné zápasy může být ještě dlouhá.

Už tak bouřlivé tribuny ještě v závěru vyhecoval Jesse Paukku ošklivým faulem kolenem na Vítka Bendu. Dostal pětiminutový trest plus do konce utkání a navzdory protestům jej sudí museli z ledu doslova vymést. „Nemyslím si, že to by od něj úmysl, šlo přesto o jasný faul,“ hned věděl Ptáček.

Spolupráce se Spartou bude pokračovat

V létě byl litoměřický hokej na rozcestí. Vypadalo to, že nový svazový šéf Alois Hadamczik vyhlásil tomuto skromnému klubu z Českého středohoří džihád. Postaral se o zrušení projektu Dukla, ten těžko kousali i prvoligoví protivníci, měli pocit, že Litoměřice mají oproti nim výhodu. Mládežničtí reprezentanti přestali jezdit, klub zachránila desetimilionová půjčka od města i nová spolupráce se Spartou. „Ta by měla pokračovat, brzy to oznámíme. Souhra mezi námi je až nadstandardní a snad ji ještě vylepšíme,“ říká předseda klubu Jan Fišera.

Ten se k letním výpadům Aloise Hadamczika už vracet nechtěl. „S okolnostmi, které nastaly, jsme se vyrovnali. A příští sezona v ohrožení není,“ svěřil se.

Litoměřice jsou prvoligoví od roku 2010. Během posledních čtrnácti let dokázali získat pohár pro vítěze základní části, jejich dresem prošli například reprezentanti a hráči, kteří si posléze zahráli i v NHL. Velká inspirace pro město! „Za posledních deset let se nám až zdvojnásobila hráčská základna, děti mají vzory v našem áčku. Hokej je zde velmi populární a dokonce by se nám hodila druhá ledová plocha. Ale musíme to zvládnout, víme, že zatím není v plánu,“ uzavřel Fišera.