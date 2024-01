Ton dává gól! Nostalgie na Spartě. Táta schytal kasu, ale byl šťastný, řekl syn

Bylo to jako déja vu. Tohle jméno fanoušci Sparty zplna hrdla skandovali po deseti letech. Petr Ton mladší dostal v 7. minutě přesný pas na útočnou modrou, kopl do vrtule a kličkou na bekhend otevřel skóre zápasu s Třincem. Celý táta. V pátek v Českých Budějovicích 21letý syn nejlepšího střelce sparťanské historie za pražský celek v extralize debutoval, v neděli proti Ocelářům za ni dal svůj první gól.

Pohyb, jakým jste se dostal až před branku, připomněl vašeho otce, stejně jako zakončení. Přemýšlel jste, co provedete?

„Dostal jsem puk krásně do jízdy od Hausyho (Petr Hauser), a když už jsem jel na bránu, měl v hlavě, že to pošlu do bekhendu a buď mezi nohy, nebo do víka. Nakonec jsem viděl, že roztáhl nohy, tak jsem mu to dal tam.“

V podobné situaci ještě neproměnili Jakub Konečný a Pavel Kousal, takže to byl od vás mazácký kousek.

„Počkal jsem si na něj, až ty betony roztáhne, a vyšlo to.“

Jak jste si vůbec užil první zápas doma před plnou arénou?

„Nezapomenutelný pocit. Spousta lidí, krásná výhra 5:1.“

Připomněli vám už, že to bude něco stát do kasy?

„Řekli tátovi, aby to za mě zatáhl, tak to schytal on. Už tam něco přihodil.“

Jaké je hrát s takovým jménem?

„Už jsem na to svým způsobem zvyklý. Neberu to jako tlak, spíš jako motivaci. Chci pokračovat v tom, co můj táta dokázal, a aspoň něco z toho dokázat taky.“

Všímají si vás hodně na ledě?

„Bývalo to občas v mládeži i teď, když jsem nastupoval v Litoměřicích. Ale už jsem si zvykl.“

Od příštího zápasu už byste měl hrát se jmenovkou. Patříte Kladnu, ale řekl jste si o místo v sestavě Sparty?

„To je otázka na trenéry, jak tým sestaví. Spartu trápila velká marodka, hraju v Litoměřicích, které jsou partnerským týmem Sparty. Naskytla se tahle možnost a děkuju Kladnu, že mi ji dovolilo. Nepočítal jsem s tím, seběhlo se to fakt rychle. Jsem za to moc vděčný.“

Co vám říkal táta?

„Taky je moc šťastnej. Prožívá to, na Spartě dokázal spoustu věcí a je rád, že jdu v jeho šlépějích. V šatně mi gratuloval ke gólu, ale rozebereme si to až doma.“

Na konci se strhla mela po odpískání. Co jste tomu říkal?

„Zápas byl vyhrocený, museli jsme ukázat, že se nenecháme zastrašit a že jsme vítězové.“

