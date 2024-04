Jenáček po kanonádě: Musíme mít klapky na očích. Komu fandí táta?  

Jeho třetí gól byl rozsudkový. Šimon Jenáček (22) napálil v přesilovce puk k bližší tyči Hufovy klece a Vsetín se definitivně nakopl k rozcupovaní nenáviděného rivala ze Zlína. V prvním finále Chance ligy byla parta z Lapače dominantní (8:1). „Je to jen jedna výhra. Kdyby to bylo v základní části, možná to znamená něco víc,“ zůstal na zemi obránce, jehož otec Luboš na obou adresách hrál i trénoval.

Co se dá z jasného výsledku 8:1 vyčíst?

„Už s Přerovem jsme tady dali v prvním zápase osmičku a ve druhém jsme se trápili do prodloužení. Nikdo z týmu ani nepřemýšlí nad tím, že by mohl něco podcenit. Je to o produktivitě. My chceme hrát furt stejně. Dobrý bruslivý hokej, držet se na puku. A udržet si to v celé sérii.“

Každopádně jste si ukázali, že dobrým pohybem by to na Berany mělo jít.

„Jo, věříme si. Šli jsme do toho s tím, že budeme sebevědomí, přebruslíme je. Od začátku jsme cítili, že máme lepší pohyb. Za mě nás nerozhodil ani jejich první gól. Cítil jsem, že tým si věří, a že když budeme takto pokračovat, otočí se to. Šli jsme tomu naproti. Měli jsme dvakrát tolik střel než oni. Podle mě nepochyboval nikdo. Ve středu to samozřejmě může být jiné. Je možné, že obraz hry bude podobný, ale góly nám padat nebudou.“

Slyšel jste, jak vaši fanoušci skandovali: Deset, deset?

„Popravdě ne. Až ke konci nás trenér nabádal, ať se tím nenecháme strhnout. Už od stavu 4:1 jsme chtěli hrát dobře dozadu, ať jim nedáme čuchnout. Musíme být profíci. Fanoušci chtějí deset, ale my prostě chceme vyhrát. Je nám jedno, jestli 4:1 nebo 8:1. Musíme dobře zregenerovat, ať jsme zase lehcí na nohách. Od pohybu se vše odvíjí. Věděli jsme, že hra bude hodně fyzická, což oni předvedli.“

V závěru už si vás různými potyčkami chystali na další zápas, že?

„Už od druhé třetiny. Věděli jsme to. Sledovali jsme je proti Litoměřicím, kdy si tím taky chtěli pomoct. My se nesmíme nechat vlákat do nějakých zbytečných trestů. Musíme si hrát to svoje a mít klapky na očích.“

Táta Luboš fandí komu?

„Jediné, co můžu říct je, že určitě fandí mně. Už loni se ale vyjadřoval, že fandí Vsetínu. Předpokládám, že se nic nezměnilo.“