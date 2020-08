Fryčer o Znojmu ve druhé lize i licenci od Pirátů: Do toho by šel jen blázen | iSport.cz

Hokejisté Znojma, kteří od roku 2011 hrají rakouskou mezinárodní ligu, by se mohli v příští sezoně vrátit do českých soutěží. • twitter.com

Znojmo se podle všeho vrátí do českých soutěží, příští ročník by měl strávit ve druhé lize • Profimedia.cz

Kopřivnice místo Bolzana, Opava místo Vídně. Hokejový tým Znojma se po devíti sezonách v mezinárodní EBEL vrací do druhé národní. „Nezbytný krok,“ říká trenér Miroslav Fryčer. Jeho pohled na případný odkup licence od zadluženého Chomutova? „Do toho by šel jenom blázen, byla by to vyložená blbost.“

Rozhodli se pro radikální krok. Než riskovat případné mezinárodní komplikace způsobené pandemií koronaviru a vrážet peníze do nejistého projektu, radši se stáhnout, přečkat nejisté období v úsporném režimu a pak to znovu rozbalit. Takový je zhruba plán Znojma, který na jaře opustil rakouskou soutěž a bude hrát domácí II. ligu. A pro trenéra Miroslava Fryčera to znamená přesun do nejnižší soutěže, v jaké kdy působil.

Už jste se vyrovnal s tím, že místo EBEL budete hrát druhou ligu?

„Ano, je to definitivní. I kluci, kteří tu zůstávali nebo podepisovali za méně peněz, už byli připravení, že se to může stát. Korona začala všem bláznit hlavu, komplikovat soutěže i transfery. A když vidím, jak se to vyvíjí, musím říct, že to bylo správné rozhodnutí. Pro lidi kolem to možná šok byl, ale byl to nezbytný krok. Přechodný. Chceme zpátky do EBEL, nebo do nějaké vyšší soutěže, tohle je mezistanice. Majitel udělal správné rozhodnutí.“

Měl jste k tomu jako trenér a sportovní manažer také co říct?

„Řekl jsem svůj názor, který byl totožný. Od začátku, když nám stopli play off a viděl jsem, jak to kolem střílí, bylo jasné, že nepůjde o krátkodobou záležitost. Souhlasil jsem s tímto krokem. Nechtěli jsme ohrozit zdraví kluků, hrát bez diváků, riskovat, že zůstaneme trčet někde mezi hranicemi. Jsem emotivní člověk a před prázdnými tribunami to stojí za psí štěk. Šílené. I ukázky z NHL jsou smutný pohled. Jedeme svojí cestou a připravujeme se, jako bychom šli