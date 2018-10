Sýkora děkuje plzeňským fanouškům: Rád bych si s vámi připil!

Když mluvil s novináři, kolem zrovna procházel plzeňský boss Martin Straka. Sýkora na něj v legraci rozverně zahalekal: „Ty rosteš do země!“ Bylo vidět, jak si návrat do oblíbených míst užívá.

Těšil jste se hodně?

„Ano. I když jsem byl nemocný, rád jsem si tady zahrál. Mám krásné vzpomínky, znám spoustu lidí.“

Co se vám nejvíce vybavilo?

„Hlavně kabina, v ní jsem strávil nejvíce času. Opravdu jsem se sem těšil.“

Co jste říkal na fanoušky, kteří vás po utkání hlasitě pozdravili?

„Moc jim děkuju. Zůstanou v mém srdci. Nejradši bych si s každým z nich připil, ale to bych asi nedal.“ (usměje se)

Stihl jste den před utkáním spoluhráče provést po městě?

„Jenom trošku.“

Pivo ochutnali?

„To je jasné. A byli nadšení!“

Co jste jinak říkal na zápas?

„Plzeň má dobrý tým, i když stejně jako my nehrála v plné sestavě. My jsme doplatili na zbytečné fauly. Ale zápas to byl dobrý, padlo celkem deset gólů, fanoušci si přišli na své.“

Vypsal jste nějakou speciální prémii?

„Ano, ale prohráli jsme, takže nic nebude. Každopádně jsem byl namotivovaný, užil jsem si to. Škoda, že jsme prohráli. Kdyby aspoň byla remíza, bylo by to pro nás zajímavější.“

Kdy se zápas podle vás lámal?

„Hlavně v přesilovkách, měli jsme hodně zbytečných vyloučení.“

Jak jste se proměnil oproti době, kdy jste hrával za Plzeň? V ní jste skončil v sezoně 2015/16…

„Roky přibývají, tloustnu, na krku mám dítě. (usměje se) Ale za malinkou jsem moc rád. Takže se asi měním jenom k dobrému.“