Liga mistrů: Třinec proti Laussane udržel šanci na postup, Zug - Plzeň 5:2 | iSport.cz

Jízda elitních českých týmů v Champions Hockey League pokračovala ve středu večer. Třinečtí Oceláři ve skupině D hostili švýcarské Lausanne. Dosavadního lídra skupiny přehráli 2:1 v prodloužení a udrželi se v boji o postup do play off. Plzeň, která již má jistý postup do další fázi Ligy mistrů, vyrazila do Švýcarska na zápas proti Zugu, za který hraje útočník Jan Kovář bez lídrů Milana Gulaše a Tomáše Mertla. Západočeši sice otevřeli skóre utkání, v zápase ale nakonec prohráli 2:5.