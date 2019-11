Hradec byl rebel, teď v LM postupuje. Přijde stejně průvan v kádru? | iSport.cz

Nechtěli o téhle soutěži ani slyšet. Ještě dva roky zpátky měli v Hradci z termínu Liga mistrů kopřivku a vedení žádalo po extralize, ať Mountfield ztrestá za ostré výpady jejího šéfa. Časy se změnily, na podzim 2019 je Hradec nejúspěšnějším českým týmem v soutěži. Jako jediný postoupil do čtvrtfinále po remíze v Mannheimu 1:1. A teď přichází téma, co se stane s kádrem. Hradec dal ostatním týmům v Česku najevo, že se nebrání jednání. Zájem o jeho hráče je.

V minulosti se Hradec Králové díval na Ligu mistrů jako na nutné zlo. Štvala ho, prestižnější byl pro něj letní Mountfield Cup. Nakonec ale přehodil, bere ji vážně i kvůli vyšším odměnám, byť ztrátová je soutěž pro většinu klubů, které nedojdou až k úplnému vrcholu, dál. Ale hlavní zpráva je, že na tomhle poli Mountfieldu funguje něco, co v domácí soutěži ne. Umí uspět i s minimálním počtem vstřelených branek.

V sezoně 2018/2019 je Mountfield nejlepším českým klubem v Lize mistrů, když jako jediný postoupil do čtvrtfinále. Přitom před dvěma roky v létě prezident klubu Miroslav Schön veřejně péroval vedení soutěže, že na klubech parazituje. Šéf Ligy mistrů Martin Baumann zuřil a chtěl po extralize, aby Hradci napálila mastnou pokutu za znevážení soutěže. A teď tenhle rebel zůstal posledním českým zástupcem ve hře. Ve čtvrtfinále si zahraje proti Švýcarskému Zugu. „Hrozně si vážíme toho, že jsme postoupili,“ pronesl jediný hradecký střelec Matěj Chalupa.

Domů se Mountfield vrátí zase s mírným optimismem, který mu sebraly čtyři porážky v extralize za sebou. Dát gól je jedna z několika velkých bolestí hradecké party a stále trvá. Jenže podstatné je, že tady i na jeden gól dokázala uspět, doma vyhrála 1:0, v Německu uhrála remízu 1:1, což v součtu znamená postup.

Účast ve čtvrtfinále jde v první řadě za brankářem Markem Mazancem. On byl v obří SAP Aréně architektem, který narýsoval cestu. V závěru první třetiny sebral domácímu týmu minimálně tři jisté góly. Největší momenty? Blafák, střela do prázdné brány a Mannheim už pomalu slavil, ale Mazanec se roztáhl na čáře a radost stopnul. Pak v přesilovce vytáhl zákrok jako fotbalový brankář, od pravé tyče letěl robinzonádou k levé. Zase vyhrál.

Od druhé třetiny český tým hru srovnal, klíčový gól vstřelil po samostatném úniku a brejku Matěj Chalupa. „V první chvíli jsem chtěl střílet na lapačku, ale pak jsem si to rozmyslel a šel do blafáku,“ líčil svoji trefu. Marek Mazanec nakonec inkasoval 10 minut před koncem, ale pak Mountfield přežil i německý svěrák ve čtyřech proti šesti.

Otázkou teď je, co výsledek z Německa udělá s plány, které měl hradecký klub s kádrem. Podle informací deníku Sport byly ve hře výměny. Ostatní extraligové kluby mají zájem o Lukáše Cingela a Tomáše Vincoura. Kolem prvního měla brousit hlavně Mladá Boleslav, odkud by na východ Čech mohl dorazit Lukáš Žejdl, jehož zná hlavní trenér Vladimír Růžička ze Slavie. Vincour se zase střelecky trápí po životní sezoně, kdy nastřílel 21 gólů, ale teď je jenom na dvou. Ve hře má být jeho návrat domů do Brna. Protihodnota? Jednou z možností je Jakub Lev, který přišel v létě z Vítkovic.