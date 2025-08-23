Domácí zmar City: bez gólů i bodů. Tottenham veze z Manchesteru tři body
Tottenham ve šlágru anglické fotbalové ligy zvítězil na hřišti Manchesteru City 2:0 a po druhém kole zůstává stoprocentní a bez inkasovaného gólu. Před českým brankářem Antonínem Kinským dostal v týmu Spurs opět přednost Ital Guglielmo Vicario.
Aktivnější byli v úvodu domácí, ale kromě šance Marmúše si vyloženou gólovou příležitost nevypracovali. Zato hosté se prosadili a ve 35. minutě šli do vedení. Protiútok vedený Richarlisonem zakončil za záda gólmana Trafforda Velšan Johnson, který se trefil i v prvním kole do sítě Burnley. V poločasovém nastavení navíc potrestal chybu domácích v rozehrávce tečovanou střelou Portugalec Palhinha.
Manchester City na domácím stadionu prohrál poprvé od února. Tottenham naopak po šesti ligových zápasech zvítězil na hřišti soupeře, naposledy se mu to povedlo v únoru v Ipswichi.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo:
Manchester City - Tottenham 0:2
Branky: 35. Johnson, 45.+2 Palhinha
16:00 Bournemouth - Wolverhampton, Brentford - Aston Villa, Burnley - Sunderland,
18:30 Arsenal - Leeds.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|3
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|6
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|9
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17
Brentford
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|19
Wolves
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup