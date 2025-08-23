Předplatné

Domácí zmar City: bez gólů i bodů. Tottenham veze z Manchesteru tři body

Tottenham uspěl na hřišti Manchesteru City
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Tottenham ve šlágru anglické fotbalové ligy zvítězil na hřišti Manchesteru City 2:0 a po druhém kole zůstává stoprocentní a bez inkasovaného gólu. Před českým brankářem Antonínem Kinským dostal v týmu Spurs opět přednost Ital Guglielmo Vicario.

Aktivnější byli v úvodu domácí, ale kromě šance Marmúše si vyloženou gólovou příležitost nevypracovali. Zato hosté se prosadili a ve 35. minutě šli do vedení. Protiútok vedený Richarlisonem zakončil za záda gólmana Trafforda Velšan Johnson, který se trefil i v prvním kole do sítě Burnley. V poločasovém nastavení navíc potrestal chybu domácích v rozehrávce tečovanou střelou Portugalec Palhinha.

Manchester City na domácím stadionu prohrál poprvé od února. Tottenham naopak po šesti ligových zápasech zvítězil na hřišti soupeře, naposledy se mu to povedlo v únoru v Ipswichi.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo:

Manchester City - Tottenham 0:2
Branky: 35. Johnson, 45.+2 Palhinha

16:00 Bournemouth - Wolverhampton, Brentford - Aston Villa, Burnley - Sunderland,

18:30 Arsenal - Leeds.

#TýmZVRPSkóreB
1Tottenham22005:06
2Chelsea21105:14
3Sunderland11003:03
4Liverpool11004:23
4Manchester City21014:23
6Nottingham Forest11003:13
7Leeds11001:03
7Arsenal11001:03
9Brighton10101:11
9Fulham10101:11
11Newcastle10100:01
11Aston Villa10100:01
13Crystal Palace10100:01
14Manchester Utd.10010:10
14Everton10010:10
16Bournemouth10012:40
17Brentford10011:30
18Burnley10010:30
19Wolves10010:40
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

