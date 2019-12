Mazanec vychytal v LM kamaráda Kováře: Ještě to chtělo banána | iSport.cz

Hlídal jste si Kováře, když skočil na led?

„Vždycky jsem o něm věděl. Má takové specifické bruslení, takže jsem si na něj dával velký pozor. Když vleze na led, pokaždé dovede něco vymyslet.“

Má tak vytříbený styl?

„Jasně, vždycky. (usměje se) Když se tam někdo ke mně kulhá, vím, že je to on.“

Ukázal svoji největší sílu na začátku zápasu v přesilovkách?

„Tam byl hodně vidět. Většinou hraje na brankovišti a odskakuje si, teď ho postavili na kruh, aby střílel a nahrával z voleje, takže jsem ho tentokrát viděl opravdu dost.“

A taky vás jednou trefil do masky...

„Jo, to si s ním ještě popovídám, to se kamarádovi nedělá.“

Bylo to veselejší, než proti němu chytat za Slovan v KHL?

„Stoprocentně, tenkrát jsme hráli v Magnitce, ale to mě už asi po sedmi minutách posadili na střídačku a bylo po vystoupení. Tohle bylo o poznání lepší.“

Inkasoval jste jenom jednou. Zaskočil vás Dario Simion rychlou kličkou?

„Udělali to hezky celé, my měli tlak, oni dvě takové nijaké střely. Ale pak ten hráč ujel a provedl to dobře, trefil se pod břevno. Aspoň jsem si sáhl na puk. Když jsem ho vytáhl z brány. (směje se) Přišlo mi, že na začátku zápasu jsme hráli dobře, měli tlak i hodně šancí. Ty druhé třetiny máme ale takový slabší, teď zase. Nevím, jestli se vyblázníme, nebo co se stane... Ale třetí třetina byla od nás už zase skvěle odehraná, jen by to chtělo ještě přidat nějakýho toho banána.“

Naděje do odvety si dáváte jaké?

„Doma to máme rádi, fanoušci jsou skvělí, ale paradoxně hrajeme asi líp venku. Snad s námi lidi pojedou i do Zugu. No a určitě bych se nevztekal, kdybychom postoupili a dál reprezentovali naše město i český hokej.“