Schön o Lize mistrů, výplatách i uzavření: S Jágrem jsme v tom sami | iSport.cz

Hradecký kapitán Radek Smoleňák nastoupil do semifinálové odvety Ligy mistrů v dresu pro "TOP Scorera" • Michal Beránek (Sport)

Jordann Perret se v první třetině dostal do zajímavé šance, Niklase Svedberga v brance Djurgårdenu ovšem nepřekonal • Michal Beránek (Sport)

Manuel Agren z Djurgårdenu se dostal do úniku, skvělého Marka Mazance ovšem nepřekonal • Michal Beránek (Sport)

Aleš Jergl v 52. minutě de facto potvrdil postup Mountfieldu HK do finále Ligy mistrů trefou do prázdné branky • Michal Beránek (Sport)

Radost z postupu do finále Ligy mistrů měl i realizační tým Mountfieldu HK v čele s Vladimírem Růžičkou a Tomášem Martincem • Michal Beránek (Sport)

Po Jerglově trefě do prázdné branky v 52. minutě bylo o postupu Mountfieldu HK jasno • ČTK

Postup Mountfieldu HK do finále Ligy mistrů vidělo v hradecké aréně přes šest tisíc fanoušků • ČTK

Vladimír Růžička oslavil s Mountfieldem HK postup do finále Ligy mistrů • ČTK

Svými tvrdými, ale logickými výtkami vůči ekonomickému zázemí Champions League na sebe předloni navalil vztek mocných ze švýcarské centrály, ovšem bez toho by dnes na konta účastníků evropské soutěže neproudily extra dotace. Dnes se Miroslav Schön raduje z postupu do finále kontinentálního podniku, o němž kdysi prohlásil, že je soutěží o nepostupové pozice. Co vše požaduje vedení Ligy mistrů během finále? Jaký pocit má z trenérské dvojice Vladimír Růžička - Tomáš Martinec? A z čeho je znechucen v aktuálním dění ohledně uzavření extraligy?