Už žádná příprava! V Hradci je na finále LM vyprodáno. Velký zápas, zní z klubu | iSport.cz

V neděli skončil zápas s Pardubicemi a do hodiny už u ledové plochy parkovala dodávka z evropské soutěže. Parta tří dělníků stříkala led, aby se na něj daly vymalovat emblémy Ligy mistrů. Finále hraje český tým po třech letech, ale poprvé doma. Soupeř zůstává stejný, v zimě 2017 se Sparta mordovala s Frölundou. Tahle překážka je teď stejná i pro Hradec.

Za tři roky se jedna věc zásadním směrem posunula. Peníze. Je jich víc. Frölunda, šampion Ligy mistrů za sezonu 2016/17, si vydělala v přepočtu 3,6 milionu korun. Teď vítěz finálové bitvy dostane v součtu o 7 milionů víc.

A víc peněz zkrátka znamená, že kluby berou soutěž vážněji, v téhle fázi už stoprocentně. S výhrou se vám vrátí všechny náklady vynaložené na cestování po Evropě, plus zůstane něco navíc, k tomu získáváte solidní PR na evropské scéně. Ne bombastické, ale obchodovat se už taky dá, když připočítáte i příjem ze vstupného.

KOLIK SI KLUBY V LIZE MISTRŮ VYDĚLAJÍ základní skupina 1 010 000 Kč osmifinále 378 000 Kč čtvrtfinále 631 000 Kč semifinále 1 136 000 Kč poražený finalista 3 535 000 Kč vítěz 7 575 000 Kč

„Je to velký zápas. Pro mě určitě,“ říká o finále Petr Koukal, mistr světa z roku 2010. V sedmatřiceti letech odehrál v profesionálním hokeji přes tisíc zápasů v reprezentaci, KHL a extralize. Není to od něj jen naučená fráze. Když už jste takhle daleko, projdete přes tři soupeře ve vyřazovací fázi, je to prostě první velký vrchol sezony. „Nevím, jak vysoko soutěž svojí váhou už vylezla. Ale dostat se do finále? To vám každý rok nevyjde. Už jenom kvůli tomu, že se sem musíte nejdřív kvalifikovat z domácí soutěže, vůbec se do Ligy mistrů dostat. Je to svátek pro celý Hradec,“ dodává veterán.

V létě je to přitom vždycky spíš soutěž pořád plná úsměvů, v podstatě všechno je na jedno brdo. Boss Martin Baumann objede zúčastněné země, představí videoprezentaci, song soutěže (teď už to není ústřední melodie z Pirátů z Karibiku), u kterého na stadionech často lidé zmateně vstávají. Je to hymna soupeře? Ne, ještě ne. A pak Baumann shrne, kolik peněz kluby dostanou a kolik jich bude časem.

Aby měla soutěž klid, většina základních skupin se odehraje na přelomu srpna a září, dřív než se rozjedou evropské ligy. Tady vám prakticky žádný z hráčů nemluví o prestiži a super akci. V létě je to spíš lepší zábava než jet na přátelák do Prostějova nebo Českých Budějovic. „Zápasy v základní části jsou v přípravném období, než se rozjede liga. Těžko tam nakopáváte palici, abyste skákali po hlavě. Je před vámi celá sezona, nechcete se nechat rozstřelit, než všechno vlastně začne,“ upřímně vypráví Koukal.

Tady se toho v Lize mistrů zase tak moc nemění. V létě to není věc číslo jedna pro nikoho. Když postoupíte ze čtyřčlenné skupiny? OK, uvidíme, co přijde dál. A ještě dál a dál.

V play off už jsou ve varu i lidi. Důkaz? Když se Hradec potkal v základní skupině s Frölundou, dorazila třítisícová návštěva. Při semifinále se hala klepala nadšením. A finále? Tam chce vidět Frölundu každý. Lístky zmizely během pár minut. Kapacita 6890 míst byla beznadějně vyprodaná. Část hradeckých fans skoupila dokonce lístky na webu Frölundy, takže zamíří i do sektoru pro hosty.

Se zájmem o finále jsou spojené i potíže, jako třeba vysoké nároky vedení CHL, které po klubu chtělo 250 míst s nejlepším výhledem a VIP sektor.

Mountfield se ve finále chce vytáhnout také proto, že hraje doma. Už není léto, tohle je hit. A že soupeřem je Frölunda, která je popáté ve finále a Ligu mistrů třikrát vyhrála? „Je mi to celkem jedno. Už jsme je porazili jednou, tak snad je porazíme zase. Je ale vážně asi jedno, kdo přijede,“ zůstává v klidu brankář Marek Mazanec.

„Zatím nám všichni soupeři v play off seděli. Co jsem slyšel, moc si nevěděli rady s naším systémem,“ usměje se Petr Koukal.

Bude Hradec první český tým, který zvítězí v evropské soutěži? Sparta před třemi lety nebyla daleko. Ve Švédsku prohrála až v prodloužení.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:4. Východočeské derby rozhodl Mandát