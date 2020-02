Schön: Růžičku chci v Hradci dál, rozumíme si. Jak ho zklamal Červený? | iSport.cz

Známý český biják z osmdesátých let Nejistá sezona padne na počínání hradeckých hokejistů jak ulitý. Přijdete na zimák a nevíte, co bude, čeho budete svědky. Ani neodhadnete. V úterý čeká Mountfield vyprodaný titulový boj o nejlepší tým Evropy, v extralize to ambiciózní tým toporně kvedlá na pozicích předkola play off. Co týden, to téma pro hradecké fans. Na ledě, v zákulisí… Klubový šéf Miroslav Schön je pro Sport otevřeně rozebírá.

Kouč Vladimír Růžička v nové sezoně a na stejném místě, je to na sto procent?

„Stoprocentně to říci nemohu, protože to nemáme podepsané. Bavili jsme o prodloužení spolupráce a zájem je evidentní z obou stran. Věřím, že se domluvíme.“

Máte termín případného podpisu?

„Ne, nedali jsme si ho. Náš nejvážnější hovor o budoucnosti jsme spolu vedli ve Stockholmu během semifinále Ligy mistrů. Tam jsme se dohodli, že budeme pokračovat. Na přelomu února a března bychom to mohli definitivně stvrdit.“

Růžička ano, ale co druhý do páru Tomáš Martinec? Nebude si chtít Růžička sestavit realizační tým podle svého?

„Takhle daleko jsme se nedostali. Zatím stále platí, že jsou rovnocennou trenérskou dvojicí. Tomáš smlouvu má, tam není moc co řešit.“

Ovšem jak jeden, tak druhý nemusí s tím druhým chtít spolupracovat v novém ročníku.

„Určitě mě čeká i hovor s Tomášem Martincem, na to je však měsíc, měsíc a půl čas. Co se Vládi týká, sám víte, jaké byly reakce, když se pouze začalo spekulovat, že má přijít. Dnes už cítím, že u lidí převládá názor, že minimálně po pracovní stránce naše trenérská dvojice funguje. Ve hře vidíte Růžičkovy i Martincovy prvky. Sedá si to. Růža se tu postupně zabydluje, nemůže jít všechno hned. On sám se musel vyrovnávat s tím, že u nás je to jinak, než býval zvyklý na dřívějších adresách.“

Už nemá zdaleka takový vliv na chod celého klubu…

„Přesně tak. Na Slavii býval absolutním vládcem, v Chomutově téměř to samé. Tady se musí podrobit námi vybudované struktuře. Neměl jsem s ním v tomto ohledu jediný problém.