Smoleňák o finále LM: Hodně to pro mě znamená. Šance zapsat se do historie | iSport.cz

S céčkem na dresu povede Mountfield do historické bitvy. Hradecký kapitán Radek Smoleňák zažil v seniorské kariéře zatím jen finále finské ligy. Neuspěl. V úterní bitvě o titul evropského šampiona chce jednoznačně pohár. Nic jiného ho nezajímá. „Jde o unikátní příležitost zapsat se do historie,“ řekl na tiskové konferenci v hradeckém hotelu EA Templářský dvůr.

Cítíte zvláštní napětí?

„Ani ne, spíš natěšení, aby se už začalo. Dlouho se o finále mluví, píše. Kamkoliv jdete tady ve městě, tak se o tom lidi baví. Už se těšíme, až bude první střídání a budeme to moc rozjet.“

Vnímáte i tlak?

„Nemůžu mluvit za ostatní, ale cesta sem byla samozřejmě dlouhá. Nebyla úplně jednoduchá. Tím, že jsme se dostali až sem, tak jsme si potvrdili, že hokej umíme a byla by škoda to teď nedotáhnout, když už jsme prošli přes tolik silných soupeřů. Čeká nás poslední krok.“

V play off Ligy mistrů těžíte z výborné defenzivy, v šesti zápasech jste dostali jen tři góly. Je to hlavní důvod vašeho tažení?

„Samozřejmě. Hráli jsme dobře dozadu, Mazi (Marek Mazanec) chytal fantasticky, ale vždy jsme taky dali důležité góly. Zápasy, které jsme hráli v Lize mistrů, byly výborně odehrané od prvního do posledního kluka. Důležité bylo také nastavení hlav. Každý ze sebe dokázal vymáčknout maximum a obětoval se pro tým.“

Dá se očekávat defenzivnější bitva i ve finále?

„Můžu říct, že jo a může to být 5:5 po první třetině. (směje se) Tyhle zápasy jsou o jedné, dvou chybách. Oba týmy jsou natolik vyspělé, že tým, který chybu udělá, to může stát zápas. Neočekávám, že by to měly být nějaké střelecké galeje. Myslím, že se to bude hrát od podlahy, ale zároveň tak, aby někdo zbytečně nepropadl nebo neoslabil tým.“

Čím to, že jste prošli až do finále, když v extralize to pořád drhne?

(usměje se) „To se ptá furt každý. Čím to je? Odehráli jsme dobré zápasy. Liga mistrů je trošku jiná soutěž, opravdu jsme měli top mančafty z Evropy a na ty se musí hrát každé střídání, každé rozhodnutí s pukem musí být na sto procent. Člověk musí vědět, co s tím má dělat. To jsme v předchozích zápasech dokázali. Proto jsme ve finále.“

S Frölundou jste se potkali už ve skupině. Stihli jste si už zápasy rozebrat?

„Abych byl upřímnej, tak úplně ještě ne. Včera jsme si o tom trochu povídali, ale těch zápasů teď bylo hrozně moc v lize. Nicméně myslím, že ty zápasy máme pořád v sobě. Ještě si o tom určitě popovídáme, ale tenhle poslední zápas je o tom, kdo tam bude schopný odevzdat víc a obětovat víc, než o nějakém přemýšlení, kdo stojí proti nám.“

Pro hlavu je ale určitě důležité vědět, že jste je před půl rokem dokázali porazit.

„Jo, hokej je takovej. Člověk může porazit úplně všechny. Jejich sílu samozřejmě respektujeme, víme, že tam mají výborné hráče, ale to my máme taky, takže nevidím vůbec důvod, proč bychom se měli bát.“

Vy sám jste toho zažil hodně. Kam řadíte tohle finále?

„V chlapech jsem hrál jenom jedno finále ve Finsku (v roce 2012), od té doby nic. Takže to pro mě hodně znamená. Do Hradce jsem přišel s tím, že chci něco vyhrát. Ve svém věku už na to koukám jinak, než když mi bylo dvacet. Pro spoustu kluků to může být jedinečná šance, možná jediná v kariéře něco vyhrát. Doufám, že tedy ne, že jich ještě spoustu přijde, ale opravdu je to unikátní příležitost se zapsat do historie. Být prvním týmem v Česku, kdo to může vyhrát, to zní opravdu hezky. A podepsat se pod to by určitě bylo fajn. Znamenalo by to hodně pro nás hráče, organizace, město, sponzory, majitele. Bylo by to opravdu hezký.“

Vstupenky byly vyprodané během dvaceti minut. Co říkáte na zájem fanoušků?

„Bohužel hala není nafukovací. Podpora nás těší. Cítíme to od lidí, o to víc jsem rád, že hrajeme doma, že lidem za podporu můžeme nadělit výhru. To si myslím, že by jim udělalo největší radost.“

Máte slíbené nějaké bonusy za výhru?

„To byste musel být jedním z hráčů, abyste to věděl.“ (usměje se)

Co by pro vás znamenalo víc: vyhrát Ligu mistrů, nebo titul v extralize?

„Vyhrát obojí! Chci vyhrát jakoukoliv trofej, kterou budeme moct. Tohle je první krok, který nás teď zajímá. Za týden se můžeme bavit dál, ale na extraligu teď vůbec nekoukám. Tohle je pro mě důležitější. Až se vrátíme do extraligy, tak zase hlavu přepneme tak, abychom udělali dobrý výsledek a došli co nejdál v extralize.“