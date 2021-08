Třinec dostal v LM výprask. Nezačali jsme v dobrém nasazení, mrzí Vránu

Jakub Matyáš se vrací do Třince, kde uspěl na zkoušce • Michal Beránek (Sport)

„Neměli jsme dobrou první třetinu, nevstoupili jsme do ní v úplně dobrém nasazení, do desáté minuty jsme neměli ani střelu na bránu,“ popisoval třinecký kapitán Petr Vrána. „Díkybohu jsme po první třetině prohrávali jen 1:2.“

Ocelářům v Lize mistrů chyběli tři reprezentanti Martin Marinčin, Miloš Roman a Aron Chmielewski, kteří se v Bratislavě střetli v kvalifikaci o postup na olympijské hry (Slovensko porazilo Polsko 5:1). Zraněný je Ondřej Kovařčík. Do brány trenéři nominovali Ondřeje Kacetla. Chyboval u páté branky, další dostal povětšinou z dorážek.

„Podařilo se nám rychle srovnat na 2:2, dostávali jsme se do hry a vypadalo to, že můžeme se zápasem něco udělat, jenže Fribourg odskočil třetím a čtvrtým gólem a už si podržel vedení až do konce,“ krčil rameny Vrána.

Podle obránce Tomáše Kundrátka (1+1) chyběla Ocelářům větší přesnost. „V nahrávkách. A škoda byla, že jsme si nevypracovali nějaké přesilovky, ty by nám taky pomohly.“

Švýcaři byli lepší. S tím souhlasil i asistent trenéra Marek Zadina. „Ukázali sílu, byli lepším týmem. Po první třetině jsme se nadechovali za stavu 2:2, bohužel jsme brzy dostali gól. Fribourg zaslouženě vyhrál. Chceme hrát lepší hokej, ukázat lepší výkon. Na další duel se musíme přípravit, jestli chceme odvézt nějaké body ze Švédska.“