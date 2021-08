Fanoušci na extralize: může být i vyprodáno, více lidem stačí test

Na první pohled nejde o velkou úpravu. Do konce srpna platí, že na stadiony můžou tři tisícovky fanoušků s testem, očkováním či prodělaným covidem. Chcete víc diváků? Klidně, ale tady už test nestačí. Musíte splnit jednu ze dvou zbylých možností. Nová úprava od 1. září ukrojí polovinu ze zbylé kapacity (nad hranicí tří tisíc) ve prospěch testovaných. A to je podle mě špatně. Tedy alespoň za předpokladu, že dál zůstane platná velmi benevolentní, až směšná lhůta 72 hodin od absolvování antigenního testu a celého týdne od absolvování PCR testu. Jinde ve světě se vydávají cestou co nejvyššího počtu plně očkovaných. My ne. Význam v praxi? Na zápas v Liberci, jehož hala má kapacitu 7500 fans, může hned 5250 diváků pouze s testem. Zbytek se doplní očkovanými. Osobně bych si ten poměr představoval obráceně.