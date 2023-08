Varaďova ostrá soutěžní premiéra, Málek v dresu Ilvesu udusil Dynamo

Od dubna 2022 Václav Varaďa netrénoval ostrý zápas. Liga mistrů se do téhle kategorie rozhodně počítá, Pardubice chtějí v sezoně válet na všech frontách. V klubu neexistuje „lážo plážo“ mód v žádné soutěži, do které se zapojí. Takže? Trenérský projev se nezměnil, všechno jako dřív. Hodně pohyb, gest, akce. Jen pak musel vstřebávat nezdar. Jeho tým padl 1:3.

„Každý zápas se vyhrát nedá. Ať děláte, co děláte, nepřijde to. Odehráli jsme velmi dobrá utkání na turnaji v Itálii, ale teď to nebyl náš večer,“ vyrovnaně zahlásil trenér. „Ilvesu chci poblahopřát. My začali dobře, ale dohnaly nás dvě individuální chyby, soupeře jsme pustili do laciného vedení 2:0,“ přidal ještě Varaďa.

Jednou zlostně tleskl rukama. Gesto mluvilo jasně: Tohle mělo vyjít, hrome! Tři a půl minuty před koncem vyostřil kouč přesilovku šestým hráčem, Robert Kousal skočil na led, hned se dostal ke střele, ale soupeř mu ji zblokoval nad, snížení na 2:3 se nekonalo.

Hlavní téma nakonec nebylo o Pardubicích, ale o brankáři Ilvesu. Finský klub má v kádru prvního týmu šest Čechů, čtyři nastoupili proti Dynamu a jedním z nich byl i gólman Jakub Málek. Překvapilo, když ho v roce 2021 draftovalo New Jersey ze Vsetína. Žádné velké reprezentační eso, chytal maximálně 1. ligu. Stejně o něj klub NHL projevil zájem.

Chápete proč, zlepšuje se, roste. Rok ve Finsku ukázal, jak moc. Jedenadvacetiletý borec, který vyrůstal na Lapači, působil ohromně jistě. Velký, pohyblivý. Navíc mu výborně pomáhala parta před ním.

„Chytal skvěle už v minulé sezoně, kdy u nás chytal za Markem Langhamerem, dalším velmi dobrým brankářem,“ spustil finský trenér Antti Penannen. „Myslím, že ho znáte, ne?“ mrkl. „Máme s českými brankáři dobrou zkušenost, skvělou stopu tady zanechal už Lukáš Dostál,“ pokračoval kouč.

Největší Málkovy kousky proti Dynamu? Oba proti Lukáši Sedlákovi. Jednou za stavu 3:1, kdy vytáhl jeho teč, pak i dorážku. A když se před ním začali hráči pošťuchovat v klidu odjel. Ne, ani Sedlákovy manévry teď nefungovaly. Jen jednou ho překonal Lukáš Radil po výborně sehraném vhazování.

A druhý Málkův bonbónek? Vzal kotouč na hokejku, před Sedlákem se s ním v brankovišti otočil a rozehrál. „Nebojí se takových věcí, i když někdy na střídačce trneme. Ale vychází mu to, což je strašně dobře,“ usmíval se Petr Kodýtek, který do Ilvesu přišel z Plzně. Zapadl skvěle. On i Šimon Stránský si dělají dobrou pozici pro start ročníku. Bek Dominik Mašín ji už má.

Pardubicím vstup do Ligy mistrů nevyšel. Zato si budete pamatovat, že v Tampere nejspíš roste Česku další nadstandardní brankář. „Myslím, že Jakub má před sebou zajímavou budoucnost. Je hrozně soutěživý, což nám každý den ukazuje, věří si. No a ta jeho hra holí je úžasná,“ spustil ještě Pennanen. U slovech o hokejce rukama rozjel gesta, jako kdyby hrál na kytaru.

Spokojená odjela domů i skupinka v plzeňských dresech, která přijela hlavně kvůli Petru Kodýtkovi, jenž do Ilvesu přestoupil v létě. Dorazila široká rodina, dokonce i jeho bývalá třídní ze základky.

Hokejová Liga mistrů:

HC Dynamo Pardubice - Ilves Tampere 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Radil (R. Kousal, T. Zohorna) - 9. Ikonen (Mäntykivi, Š. Stránský), 26. Ratinen (Palve, Friman), 50. Suomi (Ikonen, Kodýtek). Rozhodčí: Hribik, Pražák - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 6423.

Sestava Pardubic: Klouček - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, Paulovič - T. Urban, R. Kousal, Cienciala - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: Varaďa.