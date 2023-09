Vítkovice rozjely Ligu mistrů nejlépe: Lakatoš pálí, chceme uspět!

V létě o něj byl zájem z ruské KHL, ovšem rtuťovitý útočník zůstal. Od trenérů znovu dostal kapitánské céčko a Ligu mistrů rozjel skvěle. Především díky přesilovkové střelbě. Jeho dělovky z první jsou precizní, Lakatoš je s pěti body (3+2) na špici kanadského bodování celé CHL. Kromě palby se proti Rapperswilu blýskl také efektní kličkovanou. „Ligu mistrů vůbec nebereme jako přípravu, každý zápas chceme vyhrát a jdeme do něj naplno,“ glosoval vítkovický kapitán. „Nejdeme si jen tak zahrát hokej. Hraje se na vítězství, na góly a my chceme uspět v jakékoliv soutěži!“

Kanadský obránce Stuart Percy, kterého si před dvanácti lety vybralo Toronto v draftu jako číslo 25 a v NHL odehrál 12 zápasů (0+3), má být výraznou posilou. O ofenzivního zadáka z Českých Budějovic byla mezi kluby docela rvačka a třicetiletý Percy hned ukazuje, proč. Hraje první obranu i přesilovku, ze dvou zápasů má 4 body (2+2). „Počítám s tím, že by měl dirigovat přesilovky,“ přitakává trenér Miloš Holaň. „Šikovný na puku, má dobrou střelu, vidí hru a má v přesilovkách dobrá rozhodnutí. Není to hráč, který nahrává, ale střílí, což mám rád.“

Vítkovičtí zatím brankáře stabilně střídají. Jedničkou by měl být Matěj Machovský, posila z Hradce Králové, nicméně i Lukáš Klimeš pravidelně dostává příležitost. Proti Mnichovu byl v bráně Klimeš, připsal si 34 zákroků a neskutečnou práci pak odvedl v nájezdech. „Proti Rapperswilu byl zase vynikající Machovský, měl spoustu těžkých zákroků, dal nám šanci na vítězství,“ připomenul Holaň 35 zásahů gólmana. „Oba výborně pracují v tréninku, na sezonu budeme potřebovat dva gólmany. Je jasné, že to všechno neodchytá jeden.“

Solidní konkurence

Do hry stále nezasáhl Peter Mueller, klíčová ofenzivní zbraň Vítkovic. Americký kanonýr se dává dohromady po zranění z konce minulé sezony, s týmem už trénuje a do začátku extraligy by měl být v pořádku. I bez něj ukázali Ostravané sílu. Na křídle elitní formace hraje s Peterem Kriegerem a Robertsem Bukartsem dravec Petr Fridrich. Stále sice bojuje s efektivitou střelby, nicméně do šancí umí dostat sebe i parťáky. Do sestavy se tlačí i mladší hráči, konkurence ve vítkovickém kádru je.