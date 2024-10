Další zastávka: Karlstad. Ocelářská továrna na zážitky znovu letí Evropou

Fanoušci Třince objíždějí Evropu se svým oblíbeným klubem sedmým rokem. Když Miroslav Jůva před odletem do švédského Karlstadu na úterní zápas s Färjestadem počítal, kolik zahraničních výjezdů s Oceláři už pořádal, dopídil se k číslu sedmnáct.

„Vždy bereme s sebou hodně zkušeného průvodce, který se dovede postavit na kámen a hodinu vykládat bez papíru. To bylo třeba v Belfastu, kde mluvil pro 140 lidí. Vždycky to probíhá tak, že přiletíme na místo, kde jsou zajištěné transfery, jedeme na hotel, ubytujeme se, necháme hodinku volno, a pak se jde na prohlídku města. Záleží na konkrétní destinaci,“ doplňuje Jůva.

Jönköping, Malmö, Gävle, Jyväskylä, Lausanne, Skellefteå, Belfast, Davos či Stavanger. To je jen zlomek toho, co s Oceláři procestoval. Když Třinecké čekal v Lize mistrů dvojzápas, letělo se do Stockholmu, Tampere, Osla, Hamaru, Lahti, Minsku, Fribourgu nebo Leksandu. Zvlášť povedený byl minulý výjezd do švýcarského Lausanne i francouzského Rouen, kde hrál celek z WERK ARENY na začátku září.

„Vyšlo to super. Fanoušci viděli Ženevu, kde jsme bydleli dvě noci, druhý den Lausanne, a pak samozřejmě zápas. Po utkání jsme jeli s TGV do Paříže, což byl pro lidi obrovský zážitek. Na Paříž potřebujete pět nocí. My jsme tam sice byli pět hodin, ale vymysleli jsme to tak, že jsme jeli na Seinu. Hodinu deset jsme měli projížďku na lodi, ze které jsme viděli Champs-Élysées, Elysejský palác nebo Vítězný oblouk. I když to probíhalo rychle, poznali jsme toho hodně,“ vzpomíná šéf CK Marted.

„Pak jsme hráli v Rouen, dalším historickém městě, kde byla upálená Johanka z Arku. Na jednu stranu je důležité, jaký výsledek Třinec uhraje, ale i když se utkání třeba nevydaří, fanoušci mají velké zážitky z poznávání.“

Mnoho z nich se na zahraniční cesty hlásí jen pár minut po losu Champions Hockey League. Láká je mimo jiné možnost setkání s fanoušky ostatních klubů. Za několik let cestování si Třinečtí vytvořili silné pouto třeba s příznivci Jyväskylä. „Mnoho lidí s námi jezdí skoro pořád. Občas se někdo nový objeví, ale jinak je to dost podobná skupina,“ popisuje tiskový mluvčí Třince Ondřej Kuchař.

„Jsou tady dva, kteří z celkových sedmnácti výjezdů jsou na šestnáctém. Jeden pán chyběl před dvěma lety ve Švédsku, kde se původně nevědělo, jestli se pojede s fanoušky. On se to nakonec dozvěděl pozdě a nedokázal si vyměnit šichtu. Jinak byl na všech,“ těší Jůvu.

Do Karlstadu odletělo spolu s hráči a realizačním týmem necelých 120 fanoušků včetně třineckého maskota Dráčka Werkáčka. „Letí s námi úplně poprvé, snad ho ale pustí na stadion“ doufá Jůva. „Přímo na místě máme prohlídku městem, které není úplně velké. Zjistil jsem, že pršet by nám nemělo, což je skvělé.“

„Zrovna v pondělí a úterý je všechno zavřené. Nicméně nám se podařilo domluvit známé americké sportbary. První den nechají otevřeno až do půlnoci. I když měli druhý den otevírat v 16:00, domluvili jsme to už na 14:30, abychom se na zápas naladili,“ usmívá se Jůva.

Oceláře čeká těžký oříšek. Utkají se totiž s lídrem švédské nejvyšší soutěže, který zároveň vede i čtyřiadvacetičlennou tabulku Ligy mistrů. Z jedenácti soutěžních zápasů prohrál v této sezoně jen jediný. Färjestad těží především z formy českého útočníka Davida Tomáška. Pražský rodák nasbíral v SHL už sedm branek a šest asistencí.

„Víme, co nás čeká. Budeme muset hrát na protiútoky, počkat si na nějakou přesilovku a využít ji,“ uvědomuje si třinecký forvard Libor Hudáček, jenž v dresu Färjestadu nastoupil v sezoně 2017/18 do pěti utkání.

„Víme, že Švédové mají rádi puk, budou se snažit hrát okolo naší branky. Všichni jezdí v pěti nahoru a dolů, viděli jsme je už na videu,“ dodává slovenský reprezentant.

V případě tříbodového vítězství si Slezané zajistí postup do osmifinále už v předposledním kole. Po čtyřech odehraných zápasech jsou na sedmém místě s osmi získanými body.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE