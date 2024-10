Vzkaz soupeřům: Třinec je zpět! Ani nejlepší výkon ale málem nestačil

Extraliga si už zvykla, že ocelová mašina mívá pozvolný rozjezd. V březnu a dubnu však nabírá rychlost, kterou by závidělo i TGV v dobách největší slávy. Vstup do nové sezony nebyl výjimkou. Třinečtí hokejisté v úvodu neurazili, ani nenadchli. Své možnosti pořádně naznačili až v 8. kole proti Liberci. Paradoxně v zápase, v němž ztratili tříbrankové vedení. „Už první třetina se nám povedla, ale ta druhá byla ještě lepší. Osmnáct minut bylo z naší strany fantastických. Pohybem, důrazem i silou v soubojích jsme dominovali,“ řekl třinecký asistent trenéra Marek Malík po výhře 6:3.

V první i druhé části předvedl Třinec svůj zatím nejlepší výkon v sezoně. Tygry zaskočil vysokým napadáním, Pešánovi svěřenci kupili chyby. K bráně fantoma uplynulých play off Ondřeje Kacetla se pořádně nedostali.

O tyč branky Daniela Krále zazvonil jeho jmenovec Kurovský, další velké možnosti spálili Tomáš Kundrátek , Marko Daňo či Libor Hudáček. Střeleckou nulu Slezané smazali až ve druhé třetině, kdy se trefili třikrát. Třinečtí fandové vyhlíželi poklidný páteční večer.

Za pravdu jim dala statistika střel na bránu po druhé třetině. Poměr 23:9 mluvil jasně. Převaha týmu v červených dresech byla značná.

Jenže Liberečtí se mezi 37. až 49. minutou vzchopili. Z letního spánku se probral dvougólový kapitán Tomáš Filippi , Jaroslav Vlach naopak slavil po odrazu od brusle. „I když jsme upozorňovali, že Liberec se nikdy nevzdává, trošičku se nám to vymstilo. Měli jsme tam takových deset až patnáct hluchých minut, dovolili jsme jim se vrátit do zápasu,“ hledal Marek Malík příčiny ztráty třígólového vedení.

Úřadující mistr chtěl na stav 3:3 okamžitě reagovat. Možnosti si vytvářel i dál, jenže gólová euforie nepřicházela. Vysvobození přinesla až Kundrátkova dělovka v čase 56:16, mistr světa z Prahy zakončil duel na třech bodech za jeden gól a dvě asistence.

„Jsem rád, že se k nám přiklonilo štěstí,“ oddechl si. „Každý hráč zná svou roli. Tady je úplně jedno, jestli někdo bude mít padesát bodů, někdo deset, někdo jeden... Důležité je vyhrávat,“ věděl Kundrátek, na kterého trefami do prázdné branky navázali Daňo s Patrikem Hrehorčákem.

„I když to bylo trochu se štěstím, šli jsme tomu naproti. Jsme rádi, že jsme zápas neztratili, byla by to velká škoda. Za většinu minut gratulace do kabiny, ale příště si to musíme pohlídat. Ne vždy se to povede zvrátit zpátky,“ uvědomoval si Malík.

Třinec se radoval ze zasloužených tří bodů, byť si původně jednoznačný zápas značně zkomplikoval. Výkonem ale všem soupeřům vzkázal: „S body z WERK ARENY znovu příliš nepočítejte!“ Zatím si je odvezla jen Kometa, která pod Javorovým vyhrála po nájezdech.

