LM ONLINE: Sparta - Bremerhaven 3:0. Dynamo poprvé bez Zadiny padlo

Brankář Roman Will v zápase CHL proti Lahti • ČTK / Josef Vostárek

Pardubický brankář Roman Will a útočník Jan Mandát • FB / HC Dynamo Pardubice

Brankář Roman Will z Pardubic • ČTK / Josef Vostárek

Roman Will vychytal třestné střílení • ČTK / Josef Vostárek

Hokejová Liga mistrů ve středu nabízí zápasy dvou českých klubů. Pardubice doma nečekaně podlehly Lahti Pelicans 2:3 a zkomplikovaly si cestu do osmifinále. Sparta nutně potřebuje zvítězit, aby se udržela ve hře o postup do osmifinále. Od 19.30 nastupuje proti Bremerhavenu. Za německé mužstvo hraje bývalý sparťan Dominik Uher. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.

Dynamo v prvním zápase bez trenéra Marka Zadiny prohrálo s Lahti Pelicans 2:3. Finský tým se v první třetině i díky trefě Luboše Horkého dostal do dvoubrankového vedení, domácí ale ještě do první přestávky po pětiminutové přesilovce srovnali. Ve zbytku zápasu Dynamo herně dominovalo, nedokázalo však svůj tlak využít a po další brance Horkého nakonec padlo. K postupu do vyzařovacích bojů bude potřebovat zvítězit v 6. kole na ledě Sheffieldu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:37. Radil, 17:26. Smejkal Hosté: 06:48. Horký, 07:18. Johannesen, 46:13. Horký Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Musil, Hájek, Dvořák, Šustr, Vála, Houdek, Švec – Červenka (C), Paulovič, Radil – Smejkal, Kousal, Kaut – Lichtag, Zohorna (A), Herčík – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Patrikainen (Lindbom) – Vukojevic, Nieminen, Jordán (A), Johannesen, Kalynuk, Zábranský, Bares, Riihinen – Kangasniemi, Väänänen, Horký – Bryggman (A), Carlsson, Poletín – Roine (C), Kumpulainen, Tukiainen – Virtanen, Hirvonen, Enlund. Rozhodčí Pražák, Šír – Hynek, Ondráček Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 7251 diváků