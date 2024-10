Raz, dva, tři! Třinec odskákal show Tomáška. Bod je dobrý, ví Mazanec

PŘÍMO Z KARLSTADU | Nálepku klíčového hráče švédského Färjestadu ze sebe nestrhnul, naopak ji zvýraznil ještě dvakrát tolik. Zápas Ligy mistrů vzal do svých rukou, úterní večer si doslova podmanil. Katem třineckých Ocelářů se stal David Tomášek. Český útočník ukázal vše, co před listopadovým Karjala Cupem nadchne reprezentačního kouče Radima Rulíka. Kvalitu, rychlost, pohotovost a především dokonalou koncovku. „Žádný gól nedal náhodně, všechny si vypracoval,“ uznal pro deník Sport a iSport.cz brankář Marek Mazanec, jehož Třinec prohrál 2:3 v prodloužení. Všechny góly Švédů nasázel právě Tomášek.

Oceláři dorazili do Švédska bez dlouhodobě zraněných Martina Růžičky a Jakuba Jeřábka, nově scházeli i Tomáš Kundrátek s Ondřejem Kacetlem. Zatímco reprezentační obránce zápolí s nemocí, Kacetl očekává narození potomka. „Bude nám chybět z rodinných důvodů,“ potvrdil už před odletem trenér Zdeněk Moták.

V hledišti Löfbergs Areny poblíž malebné říčky Klarälven hnalo třinecké hokejisty zhruba 120 fanoušků, kteří v pondělí stihli prohlídku města i návštěvu sportbaru. Na večer dalšího dne i s maskotem Dráčkem Werkáčkem skandovali, seč jim síly stačily, jenže k vítězství to nevedlo.

„Jsou úplně skvělí, nejlepší v lize. Děkujeme jim za podporu. Akorát je škoda, že jsme to pro ně nedokázali urvat,“ mrzelo Marka Mazance.

Úřadujícího českého mistra totiž hattrickem sestřelil David Tomášek, který potvrdil formu ze švédské ligy, v níž sbírá téměř dva body na zápas a je vůbec nejproduktivnějším hráčem.

„On je dobrý hokejista, umí si se spoluhráči sednout a pobavit se, jak to hrát,“ pokývl Mazanec. Tomášek jej překonal z kruhu, od modré čáry i před brankovištěm.

Färjestad ještě čtyři minuty do třetí sirény vedl 2:0, jenže ocelová mašina znovu zabrala v pravý čas. Tomáškovo vyloučení potrestali Andrej Nestrašil s Danielem Kurovským, v prodloužení si ale hlavní roli znovu ukradl nedávný světový šampion.

„Závěr je taková kaňka, protože si myslím, že 98 % zápasu jsme kontrolovali. Moje vyloučení nemělo být. Pak to sudí kompenzovali v prodloužení, kdy jsme dostali přesilovku naopak my,“ popsal Tomášek.

„To se ve Švédsku stává. Když se nějaká chyba udělá, pak se to kompenzuje. Nemělo být ani jedno, mohlo to skončit 2:0 pro nás. Třinec je ale známý tím, že má dobré koncovky,“ připomněl lídr Färjestadu minulé extraligové play off.

„Jsme rádi za výhru, nějakým stylem potvrzujeme kvalitu. Musíme se však poučit, jak pracovat lépe v určitých fázích,“ věděl Tomášek.

Třinec bod ze Švédska bere. Ostatně nastoupil proti soupeři, který Ligou mistrů dosud proplouval bez jediného zaváhání a vede i domácí ligu. „Bod je dobrý. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale neproměnili jsme je. Hráli jsme slušný hokej, oni však potvrdili kvalitu a v některých situacích nás přehráli," dodal Mazanec.