ONLINE: Sparta - Växjö. Boj o semifinále, za domácí nastoupí nová posila

Hokejisté Sparty vstupují do čtvrtfinále play off Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö. Oba týmy se v mezinárodní soutěži utkaly už šestkrát a Sparta pět duelů vyhrála. V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se nebude prodlužovat, o postupu do semifinále rozhodne součet vstřelených branek ve dvou zápasech bez ohledu na domácí prostředí. Zápas začíná v O2 areně v 18.00, sledujte ho ONLINE na iSport.cz.