Hořava je zpět. Návrat do známého prostředí, nově povede Mladou Boleslav
Novým trenérem hokejistů Mladé Boleslavi se stal zkušený Miloslav Hořava, který po minulé sezoně skončil v Pardubicích. Potvrdily se tak dřívější informace iSportu. Do středočeského klubu se vrátil po více než šesti letech. U dvanáctého týmu extraligové tabulky nahradil Richarda Krále. Mladoboleslavský celek to uvedl na svém webu.
„Miloslav Hořava je zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ řekl manažer Jan Tůma. „Historicky k nám míří vlastně už potřetí, takže to bereme i tak, že přichází do známého prostředí k lidem, které zná a kterým chce pomoct,“ uvedl.
Hořavovými asistenty budou Petr Haken, který vedl mužstvo dočasně po Králově odvolání, a Martin Slánský. Na střídačce zůstane i sportovní ředitel klubu Tomáš Vlasák.
S Hakenem už mistr světa z roku 1985 mužstvo trénoval do roku 2004 v první lize. „Už jednou tu spolu byli. Ač se to zdá být neuvěřitelné, tak před 20 lety. Rozumí si a oba o další spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ prohlásil Tůma. Podruhé koučoval Hořava Mladou Boleslav v letech 2018-19.
Čtyřiašedesátiletý Hořava ve středu vedl první trénink Bruslařů v reprezentační pauze. Obnovenou premiéru na mladoboleslavské střídačce absolvuje v pátek 14. listopadu doma proti Olomouci.
Hořava v minulosti působil i v pražské Spartě, Karlových Varech, Znojmu, Kladnu nebo Litvínovu, který dovedl v sezoně 2014/15 spolu s Radimem Rulíkem k extraligovému titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž