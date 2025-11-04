Trpišovský po Arsenalu počítá marody, vypadli Moses i Oscar. Chorý? Nevypadá to dobře…
Působil sklesle, byť Slavia asi neměla po prohře 0:3 s Arsenalem v Lize mistrů tolik důvodů stydět se. Jak sám Jindřich Trpišovský řekl, výkon byl diametrálně jiný než v zápase před čtyřmi lety (0:4). Ale skóre zůstalo podobné. „Celkově to byl dobrý výkon, dobré pasáže. Především první poločas,“ ohlídl se. Nyní už musí Slavia řešit nové problémy. Čerstvě přišla o trojici hráčů, zranil se Oscar, David Moses a především Tomáš Chorý…
Berete výsledek 0:3 jako krutý?
„Dali jsme do toho maximum. Hráli jsme na hranici toho, co jsme mohli. Ale ukázalo se, že to je Liga mistrů, kde jsou nejlepší týmy. Mrzí mě druhý gól, takhle hloupou chybu jsme neudělali strašn dlouho. Blbě jsme to nabrali, nechali odcentrovat hráče. To se nám nestává.“
V závěru zápasu vám VAR odvolal penaltu. Komunikoval jste o tom se sudím?
„Komunikovali jsme spíš u první situace, u penalty proti nám, kdy nám říkal, že to byla ruka nad hlavou. Provi to nejdříve trefil hlavou a pak mu to sjelo do ruky, ale říkali nám, že když je ruka nad ramenem, ruší se to. Druhou situaci jsme ani neviděli. Jsme doma zvyklí, že jsme od VAR moc pozitivních zpráv nedostali, tak jsem se trochu bál. Je to škoda, diváci by si za skvělou kulisu gól zasloužili.“
Ale pojďme k první čtvrthodině – prakticky jste nepouštěli Arsenal do útoku… Jak se vám na to koukalo?
„Měl jsem fakt radost. Kluci si proti soupeři musí území vydobýt, a to vždy rozhoduje začátek zápasu. Když si vzpomenu na ten zápas s Arsenalem před čtyřmi roky, ten výkon byl o iks procent lepší. Spoustu kluků tu začíná a není jednoduché je přesvědčit, že to takhle zvládneme ubránit. Pořád měnit těžiště a nebýt daleko od hráčů. Celkově byl tento výkon cestou, kterou se chceme ubírat, aktivní celoplošný fotbal. Dělá se to lépe proti týmu, který se chce do poslední chvíle kombinačně dostat nahoru. Proto mě mrzí, že jdeme do poločasu za stavu 0:1.“
Kvůli zranění vypadli Moses a Chorý. Jak jsou na tom?
„Musím říct, že Moses vypadá líp než Choras. Byla to tržná rána v obličeji a pojede na rentgen, ale u Chorase to nevypadá vůbec dobře. Je tam problém ve stehně. Snad je to lepší varianta, tedy koňar, a ne svalové.“
A proč chyběl Oscar?
„Oscar má něco ze zápasu s Baníkem, ale momentálně se zdá, že to bude do konce podzimní části. Samozřejmě to může chytnout ještě nový vývoj.
Byl pozitivem zápasu výkony Youssouphy Sanyanga?
„Určitě. Ještě víc bych ale možná pochválil Mbodjiho, který to se Sakou především v první půli zvládl úžasně. Oběma vyšel progres v posledních dvou měsících. Když si vezmu Mbodjiho proti Bodö a Liberci, defenzivně je posun neskutečný. Hráli na Timbera se Sakou a byli oba velice dobří. Na Sanyangovi je vidět ohromná snaha, ale musí se trochu zklidnit. Byl na něm logicky znát výkon ve Zlíně a s Ostravou, odehrál třetí zápas během týdne.“
Ceníte si toho, že jste nedostali gól z rohu?
„Cením si toho hodně. Ubránili jsme standardky Interu a Arsenalu, analytici dostali kompliment. Je vidět, že Arsenal za ty čtyři roky navýšil tým o centimetry a kila, jsou pevnější a zároveň si zachovali fotbalovost. Bohužel, když to ale ubráníme, spadne nám to na ruku. Je to skvělá prověrka.“
Jak to ve vašich očích zvládl Jakub Markovič? Chyboval před třetím gólem…
„Zvládá to obdivuhodně. Navázal na výkon s Atalantou, škoda tady toho rozhodnutí. Nevím, jestli tam nebyla chyba v komunikaci, ale u gólmanů je chyba vždy vidět.“
Byl to nejlepší výkon Michala Sadílka ve Slavii?
„Skvělý výkon. Jak se vám zápasy nabalují, výkony jdou nahoru. Sáďa nezačíná jako Mbodji nebo Sanyang, má toho hodně za sebou. Ale je s námi tři měsíce. Proti Arsenalu ukázal přesně to, proč jsme ho chtěli. Kromě fotbalových a běžeckých věcí je to organizace týmu. Podobný zápas ale už měl třeba v poháru ve Zlíně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|2
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|3
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|8
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|9
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|10
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|11
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|12
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|13
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|14
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|15
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|16
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|19
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|20
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|21
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|22
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|23
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|24
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|25
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off