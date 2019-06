Přestupy NHL ONLINE: Carolina už má gólmana, trejdovala s Floridou | iSport.cz

10:31

SPEKULACE - Co nového v zámořském zákulisí? Na Floridě si dál chtějí dělat prostor na velké červencové nákupy a pokouší se zbavit brankáře Jamese Reimera a jeho dvouleté smlouvy. Agent Joe Pavelskiho sdělil, že jeho klient zatím není blízko prodloužení s Sharks, zatím to vypadá, že podepíše s Dallasem či Tampou. Patrick Marleau by zase uvítal návrat do San Jose a informuje, že se cítí ještě na více než rok aktivní kariéry.

Panthers still trying to trade James Reimer. Working hard at it. They would rather move him than buy him out. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 28. června 2019

"Would you like to see it be closer? Yeah, but it just isn't right now." If Joe Pavelski signs elsewhere Monday when he becomes a UFA, #SJSharks will miss more than just goals, assists https://t.co/Njy39wyZJW via @mercnews — Curtis Pashelka (@CurtisPashelka) 29. června 2019