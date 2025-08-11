Předplatné

Orel při vyloučení Sinjavského chyboval. Na Letné padla červená právem, uvedla komise

Rozhodčí Karel Rouček měl na starost duel Hradce Králové s Pardubicemi
Rozhodčí Pavel Orel v utkání Bohemians s Jabloncem
Rozhodčí Pavel Orel v utkání Bohemians s Jabloncem
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Pavel Orel v utkání 4. kola fotbalové Chance Ligy Bohemians 1905 - Jablonec chybně vyloučil po druhé žluté kartě domácího Vlasije Sinjavského. Na webu FAČR to uvedla komise rozhodčích. Naopak správně viděl červenou kartu olomoucký brankář Jan Koutný v utkání na Spartě.

Sinjavskij šel v 67. minutě do souboje na dlouhou nohu s Janem Suchanem. Oba hráči došlápli současně, „šlapákem“ se ale provinil jablonecký záložník. Orel přesto ukázal estonskému krajnímu hráči druhou žlutou kartu a oslabení Bohemians stav 0:1 už nezvrátili.

„Přestupku se dopustil hráč hostujícího družstva č. 10 (Suchan). Jednalo se o žlutou kartu, VAR dle protokolu tedy nemohl intervenovat,“ připomněla komise pravidlo, že videorozhodčí může zasáhnout jen v případě přímé červené karty.

Až po konzultaci s kolegy u videa a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil červenou kartu Ondřej Pechanec v utkání Sparta - Olomouc. Brankář Koutný vyběhl za pokutové území a následně zasáhl míč rukou. Dobíhající Veljko Birmančevič nebyl v ofsajdu a jeho spoluhráč Albion Rrahmani se podle komise nezapojil do hry.

„Ve 37. minutě utkání rozhodčí správně vyloučil brankáře hostujícího družstva za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře hrou rukou mimo pokutové území. O ofsajd se nejednalo, protože hráč domácího družstva č. 9 (Rrahmani), který se nacházel v ofsajdové pozici: nehrál míčem; nesváděl se soupeřem souboj o míč; neprovedl jasnou akci, která by měla zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem; nepokusil se zahrát míčem, čímž by ovlivnil soupeře,“ uvedla komise.

Ve stejném zápase vyhodnotil Pechanec správně žlutou kartou vražení Jáchyma Šípa do Birmančeviče. Sparta v duelu zvítězila 1:0.

Ve slezském derby Ostrava - Karviná (1:2) v nastavení Jan Všetečka správně nenařídil pokutový kop pro domácí po ruce Alexandra Bužka. „Hráč hostujícího družstva č. 21 měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ vysvětlila komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
