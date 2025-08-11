Chramosta na titul krále střelců nemyslí. Gól neslavil: Bohemka mi přirostla k srdci
Před týdnem se blýskl dvěma zásahy proti Hradci Králové, teď zase jedinou brankou rozsekl klání proti Bohemians. Jan Chramosta tak v aktuální sezoně zařídil většinu jabloneckých gólů, tentokrát však po přesné trefě výjimečně neslavil. „Jsem emotivní a oslavy gólů mám hodně rád, nabíjí mě to, ale tady jsem chtěl emoce udržet, protože mi Bohemka přirostla k srdci,“ smál se po dalším vítězství šťastný střelec.
Vršovický celek zmínil už před týdnem po úspěšném duelu s Votroky, kdy vystřelil výhru 2:0 a ve vzpomínkách se vrátil právě o několik let nazpět a k angažmá v Ďolíčku. „Bohemka mi vrátila chuť do fotbalu, nakopla mě. Od doby, co jsem se vrátil, se cítím dobře,“ děkoval bývalému zaměstnavateli po výborném představení s Hradcem.
Tentokrát přímo na půdě Bohemians přidal další důležitou trefu a popravil tak právě klub, který mu před časem významně pomohl. „Pro každého hráče je samozřejmě ideální scénář, když dá gól a vyhraje se. Bohužel to teď vyšlo zrovna na Bohemku,“ smál se jablonecký hrdina a pokračoval v uznání pro zeleno-bílí klub. „Vždycky se sem rád vracím. Když jsem odcházel ze hřiště, tak mě fanoušci ocenili. V tu chvíli jsem měl na krajíčku,“ přiznal.
Napěchované tribuny ale při svém pobytu na trávníku příliš nepotěšil. V první velké šanci po přihrávce Alexise Aléguého ještě ve slibné pozici nemířil přesně, o pár minut později však po velmi podobné akci mohl slavit. Kamerunský křídelník ho našel přesným pasem uvnitř vápna a zkušený kanonýr zacílil naprosto přesně.
„Nechali jsme ho samotného ve vápně, a tam ho musíme nabrat. Víme, že je nebezpečný a když mu necháme prostor, tak to vyřeší zkušeně,“ popisoval celou akci trenér soupeře Jaroslav Veselý, který Chramostu před pár lety v Ďolíčku trénoval.
Možná i díky spolupráci s ním se teď 34letý snajpr ocitl na samém vrcholu ligové tabulky střelců. Po čtyřech kolech má tři zásahy, stejně jako plzeňský Matěj Vydra a Albion Rrahmani ze Sparty. Na celkový triumf mezi ligovými kanonýry však nepomýšlí. „To možná dřív, ale teď už je hlavní, abych zůstal zdravý. Ale cítím se dobře a snad to bude takhle pokračovat dál,“ doplnil s úsměvem.
Gólový instinkt ocenil i jeho současný kouč: „V koncovce je výjimečný a není náhoda, že dává tolik gólů,“ chválil blonďatého rychlíka Luboš Kozel. „Je v pohodě. Už v přípravě se mu dařilo, v generálce dal hattrick a jasně si řekl o místo v sestavě. Přesně plní to, kvůli čemu na hřišti je,“ pokračoval v obdivu člena Klubu ligových kanonýrů.
Kolik dalších zásahů přidá jablonecký hrdina?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu