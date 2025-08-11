Karabec večer odletí do Lyonu. Zbývá lékařská prohlídka, už mluvil s trenérem
Mění klub, ligu i zemi. Přesto se Adamu Karabcovi nejspíš splní to, co si od konce hostování v Hamburku přál. Talentovaný záložník se vydá na další zahraniční angažmá. Sparta, s níž odstartoval letní přípravu, se dohodla na podmínkách s Olympiquem Lyon. V něm se dvaadvacetiletý hráč potká také s Pavlem Šulcem.
V neděli chyběl v nominaci pro ligové utkání Sparty, která porazila Olomouc těsně 1:0. Adam Karabec nebyl trenérovi Brianu Priskemu k dispozici, přitom se neobjevil na oficiální listině zraněných hráčů. V té době už všechno směřovalo k tomu, že kreativní záložník je na odchodu z letenského týmu.
Plán je následující: Karabec odletí v pondělí večer do Francie, aby v posledních hodinách velmi diskutovaný transfer do Lyonu dotáhl k podpisu smlouvy. K němu má dojít až po úspěšné zdravotní prohlídce, která je na programu v úterý ráno.