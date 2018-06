Přestupy NHL ONLINE: Edmonton získal z Toronta mladého Veseyho

SPEKULACE - Povedenou sezonu má za sebou obránce Mike Green z Detroitu a klub údajně stojí o to, aby dvaatřicetiletý bek neutíkal na volný trh a s Red Wings prodloužil. Pracuje se také na novém kontraktu pro chráněného volného hráče Anthonyho Manthu. Další zajímavou informací je také to, že generální manažer Ken Holland je ochoten vyměnit šestou pozici na letošním draftu.

Why the Red Wings are willing to move out of the No. 6 spot in the draft. Plus, an examination of what it would take for them to move up with the Vegas pick: https://t.co/q0o7tPYsAj