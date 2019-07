Přestupy NHL ONLINE: Nejstarší hráč ligy končí ve 42 letech kariéru | iSport.cz

PŘESTUP - O svou šanci za tandemem Semjon Varlamov - Thomas Greiss se u NY Islanders bude nově prát sedmadvacetiletý Jared Coreau, který přichází na roční dvoucestnou smlouvu ze St. Louis. Z NHL si nese 21 odchytaných utkání, všechna přišla v dresu Detroitu. Za Anaheim ani Blues ligu nechytal.

The New York Islanders have signed goaltender Jared Coreau to a one-year, two-way contract worth $700,000 at the NHL level and $225,000 at the AHL level with a guarantee of $275,000.



And there goes the Blues chances of repeating as Stanley Cup Champions.. pic.twitter.com/BGiI1iWYTW