NHL má letní prázdniny. Alexander Ovečkin vyrazil s rodinou na dovolenou do Turecka. V rodném Rusku prý nebude smět 39letý kapitán Washington Capitals a nesmí poskytovat exkluzivní rozhovory. Důvodem prý je, že liga o nejlepším střelci historie natáčí exkluzivní film. Na svém webu o tom informoval ruský sportovní kanál Match TV s odkazem na své zdroje.

Výjimky se vztahují pouze na sponzory a tiskové konference. Alexander Ovečkin měl do Ruska přiletět v pondělí. V neděli nastoupí v Moskvě v exhibici ruských hvězd NHL a KHL. Do USA se chystá odletět v září. Začátkem dubna překonal historický rekord Wayna Gretzkyho v počtu gólů během kariéry v NHL, když vstřelil svou 895. branku v základní části soutěže. Ruské reakce na roubík pro Ovečkina jsou chápavé a smířlivé.

Moderátor a komentátor Dmitrij Guberněv prohlásil, že ho rozhodnutí nepřekvapilo: „NHL je severoamerická liga, která má svá vlastní pravidla. Nejsem vůbec překvapen. Když Ovečkin překonal rekord Wayna Gretzkého, dovolili mu říct: ‚Rusové, dokázali jsme to.‘ Ostatní mu NHL nedovoluje, omezuje ho, což je pochopitelné. Muziku objednává ten, kdo platí. V tomhle smyslu je Ovečkin velmi závislý člověk. Stanley Cup k nám přivézt nemůžeš, rozhovory dávat nesmíš – jsi ale pánem svého osudu,“ řekl Guberněv v rozhovoru pro Match TV, který před lety vznikl z nařízení Vladimira Putina a podporuje ho společnost Gazprom.

K nařízení se vyslovili dokonce poslanci ruské Státní dumy. „Jde o profesionální vztah mezi hokejistou a ligou,“ pravil bývalý obránce Vjačeslav Fetisov. „Nevidím tam žádné politické pozadí, pokud skutečně jde jen o to, že NHL natáčí o Ovečkinovi film a existují určitá omezení ohledně poskytování rozhovorů. Asi to vyplývá z podmínek smlouvy. Chtějí, aby jejich film a rozhovory byly jedinečné a exkluzivní. Není to nic neobvyklého ani překvapivého, pokud v tom není politika, ale pouze byznys," nechal se slyšet.

„Pokud jde o politický příběh zastřený těmito důvody, pak je to jiná věc,“ komentoval první místopředseda výboru pro tělesnou kulturu a sport Dmitrij Sviščov," dodal.

Bude zákaz platit navždy?

Olympijská vítězka v rychlobruslení a poslankyně Světlana Žurovová v rozhovoru uvedla, že na náhubku pro ruskou hvězdu nespatřuje nic špatného.

„Pokud si NHL klade takový požadavek, pak je to možná kvůli jeho smlouvě o natáčení filmu. Zákaz pravděpodobně nebude platit navždy. Možná si chce Saša dát sám informační detox. Nemá to nic společného s tím, že by neměl rád Rusko. Když se člověk stane populárním a poskytuje hodně rozhovorů, můžou pak říkat, že vylézá z každé popelnice. Ovečkin zřejmě nechce, aby si o něm tvrdili totéž,“ uvedla pro Match TV.

Nedávno byl Ovečkin americkou stanicí ESPN navržen mezi tři finalisty na cenu Sports Humanitarian Award pojmenovanou po legendárním boxerovi Muhammadu Alim. Spolu s ruským útočníkem byli nominováni basketbalista CJ McCollum a tenistka Sloane Stephensová. Anketa oceňuje sportovce, kteří využili sílu svého sportu k pozitivnímu vlivu na společnost. Kandidát musí ztělesňovat principy jako sebedůvěra, přesvědčení, obětavost, velkorysost a respekt.

Ovečkin se zapojil do kampaně zaměřené na podporu výzkumu dětské rakoviny. Za každý svůj vstřelený gól Ovečkin přispívá do nadace finančním obnosem.

Zároveň však podporuje ruského vládce Putina, kvůli jehož válce na Ukrajině lidé umírají. Je aktivním nástrojem ruské propagandy, nacionalismu a rozpínavosti. „Vám všem, fanouškům, celému světu, Rusku, dokázali jsme to, chlapci, je to historie!“ zvolal po překonání střeleckého rekordu NHL. Prohlašuje, že jde o úspěch Ruska, za podpory ruských pohlavárů pořádá a hraje exhibiční zápasy.

Před měsícem byl Ovečkin na Ukrajině zařazen na neoficiální seznam nepřátel, zahrnující jména zločinců a osob podezřelých ze spolupráce s Putinovým režimem. Pravidelně se ukazuje s vrcholnými ruskými politiky. „Ovečkin už není jen sportovec. Je globální značka. Je tedy cenný nejen pro Rusy, své fanoušky a ruský sport,“ řekl poslanec Sviščov.