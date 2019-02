Přestupy NHL ONLINE: Proč se Vancouver nezbavil beka Edlera? | iSport.cz

VÝMĚNA - Poprvé mění v NHL dres devětadvacetiletý brankář Keith Kinkaid, kterého New Jersey vyměnilo do Columbusu za volbu v 5. kole draftu v roce 2022. Gólmanova bilance z této sezony je 15-18-6, také udržel tři čistá konta.

"While we believe goaltending is a position of strength for our club with Sergei Bobrovsky and Joonas Korpisalo, we thought it was important to add depth to the position," said Kekalainen.