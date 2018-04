Zábava v nejhorším týmu NHL? Každý dostal Haška! Ikona bavila ve videu

Pamatujete rok 1999? Tehdy Sabres s Haškem v brance propluli až do finále Stanley Cupu proti Dallasu. Na "stříbrné" sezoně už ale bohužel sedí tuny prachu, navázat na ni se ze sedmnácti pokusů nepodařilo ani jednou. Nejdále byly "Šavle" v konferenčních finále v letech 2006 a 2007.

Za posledních sedm let se klub navíc neprobojoval do play off, hrůza. Do konce letošního ročníku chybí odehrát Sabres dva zápasy a už teď je jisté, že žádná jiná organizace nezíská méně bodů než právě Buffalo (62). Štempl na nelichotivý primát dala noční porážka s Ottawou. Na tribuny KeyBank Center s kapacitou 19 200 fanoušků si přesto našlo na souboj s letos obdobně marnými Senators (67 bodů) cestu 18 919 fanoušků.

Nehynoucí oddanost fanouškovské obce? Nostalgie z posledního domácího zápasu sezony? Možná, důvodem vynikající návštěvy byl ale také Dominik Hašek. Figurku s podobiznou šestinásobného držitele Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL (všechny získal v Buffalu), který u Niagárských vodopádů devět let působil, dostal u vchodu každý divák. Sociální sítě po skončení zápasů okamžitě zalila povodeň fotek šťastných držitelů této relikvie.

Na začátku dubna k sympatickému dárku natočilo vedení Buffala i pozvánkové video. Hašek oděný do dresu a "rukavic" v něm novinu datluje lapačkou do SMS zprávy kolegovi Martinu Bironovi, který mu několik sezony kryl v Buffalu záda. Toho času 40letého Kanaďana, který pracuje jako televizní expert TSN, zpráva potěší a zvěstuje ji kolegovi komentátorovi. A také má na sobě část výstroje, konkrétně betony, na kolegův udivený dotaz opáčí jen: Gólmanská záležitost!

VIDEO: Hašek ve videu baví také úsměvnou angličtinou

Když jste nejhorší tým v NHL

Ale zpět k slzavým výkonům Haškových následovníků. První volba na draftu (Sabres mají 18.5% šanci, že budou volit jako první) je jen slabou náplastí za zpackaný ročník. "Asi nikdo nepředpokládal, že budeme nejhorší," lamentoval před novináři útočník Sabres Jason Pominville.

"Doufal jsem, že jsme na správné cestě. Někdy tomu tak je, ale většinou ne. Uděláme pár kroků vpřed a potom několik zpátky. Měli jsme zraněné, ale s týmem, jaký máme, bychom neměli být tam, kde jsme. Něco se musí změnit," podotkl sklíčeně.

Ve stejném duchu hovořil i trenér Phil Housley, který za Sabres roky hrával a klub jej bral na draftu v roce 1982 jako svou první volbu na celkově šesté pozici. "Je to skličující, jsem opravdu zničený. Nepodařilo se mi vyždímat maximum ze svých svěřenců, měli jsme navíc. Fanoušci si tohle umístění nezasloužili."

"Čekal jsem od týmu i sám sebe mnohem víc. Ale očekávání jsou jedna věc, realita druhá, hodně to bolí. Ještě nám dva zápasy zbývají do konce sezony, musíme je odehrát důstojně a pak až bude čas na hlubší analýzu, očekávám, že vedení asi vyvodí nějaké závěry," zavěštila si hvězda Sabres Ryan O'Reilly.