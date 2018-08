Jeřábek zůstává v NHL! Český obránce podepsal na rok v Edmontonu

V předchozích zámořských štací nedostal tolik prostoru, nyní však má Jakub Jeřábek nemalou šanci uchytit se v obranných řadách Oilers. Kanadský tým se totiž bude muset obejít dlouhou dobu bez slovenského zadáka Andreje Sekery, který má přetrženou achilovku.

"Je pravda, že Oilers pak hledali podobný typ obránce. Kuba je ofenzívním bekem s držením hokejky nalevo. Věříme, že by mu angažmá u Oilers mohlo vyhovovat. Jde do útočně laděného týmu s velkou perspektivou," prozradil hráčův agent Michal Sivek.

Jeřábkův podpis nastínil před oficiálním oznámením na svém twitteru. Jak se následně ukázalo, někdejší hráč Pittsburghu zrovna náležitě slavil nové angažmá svého klienta.

Analytik Edmontonu Bob Stauffer tipuje bývalého hráče Montrealu či Washingtonu na pozici šestého či sedmého obránce.

Jerabek gets a 1-way deal.

Can move the puck a little.

6/7 D man with a some upside https://t.co/vLULdIyaBt