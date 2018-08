Restart u Rangers, vsadí na Čechy i gólmana budoucnosti: Ukažte se!

Méně bodů než letošních 77 měli Rangers naposledy v roce 2004. Proto je třeba vsadit na nové tváře a osvěžit kádr. • FOTO: Koláž iSport.cz Velké jablko - velká přestavba! V New Yorku staví pro sezonu 2018/19 v mnoha směrech nový mančaft. Pár veteránů včetně ikonického brankáře Henrika Lundqvista na soupisce Rangers najdeme, více prostoru ale dostanou mladí hráči včetně forvarda Filipa Chytila nebo zadáka Libora Hájka. Podívejte se v článku, jací borci by měli do organizace z nejlidnatějšího města USA, která ve skončené sezoně neudělala poprvé od roku 2010 play off, vrátit světlejší zítřky. Méně bodů než letošních 77 měli Rangers naposledy v roce 2004, když za ně hráli Mark Messier, Eric Lindros, Martin Ručinský, Alexej Kovaljov, Brian Leetch a nově také Jaromír Jágr. Sebranka „náladových“ harcovníků se ale nedokázala dát pořádně semknout a táhnout za jedno lano. Memento? Možná, slavný klub z "Original Six" každopádně najel na nový kurs. "Tento ročník bude o tom, abychom se znovu naučili vítězit. Dostali do mladých hráčů víru ve vítězství. Nechceme mít sezonu pozvolného zlepšování se, chceme hrát play off, nejlépe o Stanley Cup," trefně pro NHL.com popsal ambice Rangers veterán z obrany Kevin Shattenkirk. Změny začaly od "hlavy", klub povede v nové sezoně David Quinn, který 23. května nahradil na střídačce Alaina Vigneaulta. Quinna, posledních pět let kouče Boston University, čeká premiérový ročník v NHL. "Mám za to, že hráči za ním půjdou, je dobrý speaker, motivátor, rozumí našemu stylu práce. Viděl jsem ho při trénincích a byl jsem z něj nadšený, doufám hlavně, že pomůže vylepšit naši útočnou fázi," řekl generální manažer "Jezdců" Jeff Gorton. Pravdu děl, pokud Rangers v uplynulém ročníku někde tlačila bota, bylo to právě před brankou soupeře při střílení "fíků" - 2.78 vstřeleného gólu na zápas zařadilo klub z Manhattanu až na dělené 21. místo v NHL a prvním mužem klubového bodování byl Mats Zuccarrelo s 53 body (16+37). Méně produktivní nebyl žádný jiný klubový lídr v celé NHL! Zabrat musí i muži v masce, 36letý Henrik Lundqvist v loňské sezoně chytal s nejhoršími statistikami za celou svou zámořskou kariéru (2.98 průměr branky na utkání, 91.5% úspěšnost zákroků v 63 zápasech základní části). "Je soutěživý a v dobré kondici, tak jak je u něj ostatně vždycky zvykem. Řekl mi, že chce být součástí nových Rangers, těším se na spolupráci," věří své jedničce trenér Quinn. "O mladých hráčích, jako je Hájek nebo Lias Andersson, se toho hodně namluvilo. Věřím, že přichází jejich čas, že ukáží, co v nich skutečně je," zakončil povídání GM Gorton. Podívejme se tedy detailně na TOP 5 mladých tváří, od kterých si Gorton i trenér Quinn do budoucna nejvíc slibují.

Lias Andersson, útočník 7. hráč draftu 2017

Minulá sezona: New York Rangers (7 zápasů, 1+1), Hartford (25 zápasů, 5+9), Frölunda (22 zápasů, 7+7)

Předpoklad průlomu do sestavy: letos Od brzy 20letého Anderssona se očekává, že by měl zaujmout pozici mezi čtyřmi elitními centry u Rangers. V kempu se navíc skamarádil s Filipem Chytilem a společně by měli táhnout Rangers vzhůru a ještě dál. Zatímco ale Chytil je vedený jako nadaný střelec, Andersson je spíš prototypem šikovného všestranného forvarda, ze kterého by jednou mohl vyrůst druhý Patrice Bergeron. „Potřebuju ještě zesílit a zrychlit, pak budu na NHL pořádně připravený. Jinak ale cítím, že nejlepší ligu světa zvládnu, určitě ale bude NHL náročnější na čtení hry a mentální přípravu, ale výzvy mám rád," je si svých slabin vědom současný mistr světa se Švédy.

Filip Chytil, útočník 21. hráč draftu 2017

Minulá sezona: New York Rangers (9 zápasů, 1+2), Hartford (46 zápasů, 11+20)

Předpoklad průlomu do sestavy: letos 18letý Chytil vstřelil svůj první gól v NHL proti Tampě 30. března. To bychom měli! Příští rok by už jich ale mělo být více, stejně jako odehraných zápasů. Stejně jako kolega z prvního vrhu draftu 2017 Andersson by měl zaujmout místo mezi TOP 4 centry v Rangers. V zámoří dokonce píší, že by měl hrát druhou brázdu mezi Zuccarrelem a Namestnikovem. "Od minulé sezony jsem se zlepšil snad ve všech ohledech. Cítím se výborně a mnohem lépe na to, abych hrál NHL. Rád bych se prosadil do týmu a odehrál celý rok. Vím, jak to tam chodí. Všechny hráče už klub podepsal a teď už je to jenom na mně, jak se připravím a ukážu,“ hýří sebevědomím Chytil.

Libor Hájek, obránce do NHL draftován z 37. pozice v roce 2016

Minulá sezona: Saskatoon (33 zápasů, 8+17), Regina (25 zápasů, 4+10)

Předpoklad průlomu do sestavy: příští sezona Sebevědomí, a to pořádné, dostal do vínku i druhý mladý český hokejista v Rangers Libor Hájek. Právě on byl posledním dílkem skládačky velké výměny, kdy se klub z Manhattanu v únoru zbavil bývalého kapitána Ryana McDonagha s útočníkem J.T. Millerem, aby získal forvardy Vladislava Namestnikova, Bretta Howdena, první volbu Rangers na draftu 2018 (pravé křídlo Vitali Kravtsov) i 2019 a právě rodáka ze Smrčku u Chrudimi. "Viděl jsem ho hrát několikrát ve WHL a je opravdu úžasný, excelentní talent," řekl v rozhovoru pro NHL.com Adam Graves, bývalý útočník Rangers s 1152 starty v NHL, který má v klubu aktuálně na starosti dohled nad hokejovými operacemi. O kvalitách 190 centimetrů vysokého obránce pohovořil i generální manažer Rangers Jeff Gorton. "Nemilujeme jen jeho vyzrálý herní projev, ale také jeho charakter! Hraje tvrdě, pokud útočník zamíří před branku, pořádně to od něj slízne. Dokáže i naskakovat do hry v jejím průběhu, je velmi variabilní," ocenil Gorton. Budete to ale stačit na místo mezi osmi vyvolenými beky? Jistý spot v obraně Rangers má trojlístek Kevin Shattenkirk, Brady Skjei a Marc Staal. Dobře se jeví i Neal Pionk, za 28 duelů nasbíral vloni 14 bodů. A pak? Fredrik Claesson, který působil poslední tři roky v Ottawě a Rangers ho podepsali jako volného agenta, a Brendan Smith. "Abych si vybojoval první tým, jsem ochotný udělat úplně všechno. Hrát za "áčko" bych chtěl už letos. Je to můj cíl a půjdu za tím," nechal se Hájek slyšet zkraje léta na Prospect Development Campu Rangers. • Foto Koláž iSport.cz

Vitali Kravtsov, útočník 9. hráč draftu 2018

Minulá sezona: Traktor Čeljabinsk (35 zápasů, 4+3)

Předpoklad průlomu do sestavy: příští sezona 18letý ruský supertalent byl pro Rangers jednoznačně první mužem na draftu 2018. Proč? Díky senzačnímu play off KHL, kdy v 16 utkáních pobral 11 bodů (6+5) a Traktor letos došel až do finále Východní konference, kde prohrál s pozdějšími šampiony z Kazaně 1:4 na duely. Nový bodový rekord hráče juniorského věku byl na světě, do té doby ho drželi s devíti bodíky Jevgenij Kuzněcov a Valeri Ničuškin. Kravtsov po zásluze bral i trofej Alexe Čerepanova pro nejlepšího nováčka roku v KHL. Každopádně sezonu začne ještě v Rusku, do NHL by se měl přesunout až po jejím skončení. 18letý ruský supertalent Vitali Kravtsov byl pro Rangers jednoznačně první mužem na draftu 2018. • Foto Profimedia.cz