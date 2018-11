Hrdina Fowler vystřílel Anaheimu hattrickem vítězství. Češi nebodovali

Fowler je po Ľubomíru Višňovském a Hampusu Lindholmovi třetím obráncem v klubové historii Anaheimu, který dosáhl hattricku. Nejdříve otočil ve druhé třetině skóre z 0:1 na 2:1 a poté, kdy Columbus vyrovnal v poslední minutě základní hrací doby, rozhodl i prodloužení. Kalifornský klub se radoval z vítězství poprvé od 18. října, od té doby prohrál sedm zápasů.

"Tři góly jsou výsledkem toho, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Hlavní ale je, že jsme vyhráli a protrhli tu sérii proher," řekl Fowler, jenž je zároveň sedmým obráncem v historii soutěže, který završil hattrick v prodloužení.

Obě branky hostů vstřelil Pierre-Luc Dubois, druhým gólem v čase 59:28 prodloužil zápas. "Možná to zní divně, ale zůstali jsme pozitivní, i když v závěru vyrovnali. Už jsme se v takových situacích ocitli mnohokrát, nepanikařili jsme. Bylo by jednoduché se z toho zhroutit. Věděli jsme, že hrajeme dobře, chtěli jsme v tom pokračovat," vysvětlil Fowler.

Jeho gól v prodloužení přinesl Randymu Carlylemu 460. výhru v roli kouče. V historickém pořadí se v této statistice posunul na třicáté místo. "V posledních třech zápasech jsme hráli mnohem lépe. Když v tom budeme pokračovat, výhry budou přibývat," řekl Carlyle, kterému od začátku sezony chybí zraněný Ondřej Kaše. Na straně Columbusu do utkání nezasáhl Lukáš Sedlák.

VIDEO: Podívejte se na první hattrick Cama Fowlera v kariéře

Tampa Bay vyhrála, přestože v utkání ani jednou nevedla. Lightining smazali v průběhu zápasu dvoubrankovou ztrátu, kterou nabrali v úvodní třetině, ale od 56. minuty prohrávali 2:3. Brayden Point poslal utkání s v čase 59:33 do prodloužení, které už po čtrnácti sekundách ukončil Yanni Gourde. V sestavě vítězů chyběl popáté v řadě Ondřej Palát, který se zranil ve Vegas při blokování střely.

Je to nešťastná porážka. V utkání jsme měli hodně dobrých momentů, podržel nás i gólman," uvedl útočník Ottawy Matt Duchene. Výhra Lightning ale byla zasloužená. Tlak hostů narůstal a zúročili střeleckou převahu 35:12, kterou od druhé třetiny měli. "Občas jsme trochu jako boxovací pytel. Nejsme schopni zastavit soupeřův tlak a něco si vytvořit. Tohle určitě musíme jako tým řešit," dodal Duchene.

Senators, kteří v předchozím utkání prohráli 2:9 v Buffalu, s rozborem aktuální situace začali hned po zápase. Hráči se po něm uzavřeli v kabině. "Bylo to o týmu. Musíme přijmout odpovědnost za hru a výsledky. Nebudeme se hádat a ukazovat jeden na druhého, že něco pokazil. To by bylo hloupé. Procházíme těžkým obdobím, musíme držet při sobě a semknout se. Je to teď opravdový test našeho charakteru a týmu," řekl obránce Ottawy Mark Borowiecki.

Rangers proti Buffalu zlomili bezbrankový stav dvěma góly během devatenácti sekund 21. minuty. Hlavním strůjcem jejich třetí výhry v řadě byl Henrik Lundqvist, který pustil pouze jednu ze čtyřiceti střel. Švédský gólman inkasoval jen ve třetí třetině z hole Conora Shearyho, vítězství zpečetil v předposlední minutě svou druhou trefou v zápase Jimmy Vesey.

NHL:

Ottawa - Tampa Bay 3:4 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 5. B. Ryan, 15. Lajoie, 56. Ceci - 21. Paquette, 44. Joseph, 60. Point, 61. Gourde. Střely na branku: 25:45. Diváci: 11.364. Hvězdy zápasu: 1. Point (Tampa Bay), 2. C. Anderson, 3. Mark Stone (oba Ottawa).

NY Rangers - Buffalo 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 21. a 59. Vesey, 21. Pionk - 47. Sheary. Střely na branku: 22:40. Diváci: 16.904. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Vesey, 3. Naměstnikov (všichni NY Rangers).

Anaheim - Columbus 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 30., 39. a 61. Fowler - 24. a 60. Dubois. Střely na branku: 30:26. Diváci: 16.727. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Rakell (oba Anaheim), 3. Dubois (Columbus).