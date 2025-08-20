Karabec o úrovni Lyonu, vztahu s Priskem i Hamburku: Šulcík se smál, že už nemůže
Několikrát zopakoval: „Mám velkou radost.“ A současně přiznal, že si vybral velmi náročnou cestu. Ofenzivní záložník Adam Karabec (22) pokračuje v zahraničí, ovšem ne v bundesligovém Hamburku, kam dlouho směřoval, ale v našlapaném Lyonu. „Liga je těžká, tým extrémně kvalitní. Soustředím se v tréninku možná až moc, protože jde o jiný level, než na jaký jsem byl zvyklý,“ uvedl odchovanec pražské Sparty v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Když Adam Karabec zvednul telefon minulý pátek odpoledne, seděl na hotelu a chystal se na večerní odlet k premiérovému utkání v Ligue 1. „Mám z týmu neuvěřitelný pocit. Čekal jsem, že bude hodně kvalitní, ale první tréninky předčily očekávání,“ prohodil o Lyonu, kam zamířil hostovat ze Sparty. „Jsem zvědavý, jak náročné budou zápasy,“ pokračoval.
V sobotu to poznal na vlastní kůži, byť šlo o zatím o velmi krátkou zkušenost. Na zaplněném stadionu v Lens, kde Lyon bral výhru 1:0, se postavil v nastaveném čase k postranní čáře a vyběhl na hřiště, aby prožil první minuty v dresu francouzského giganta. Karabec stihl inkasovat žlutou kartu za ostrý skluz. „Byl jsem překvapený, že jsem dostal příležitost, protože jsme se v závěru jenom bránili,“ poznamenal Karabec na začátku tohoto týdne.
Ve chvíli, kdy jste střídal, měl jste po pravé ruce českého parťáka Pavla Šulce. Usnadňuje vám jeho přítomnost další výraznou změnu v kariéře?
„Jsme oba rádi, že je v týmu někdo, kdo mluví česky. Když jsem byl minulou sezonu v Německu, byla to jediná věc, která mi chyběla. Je příjemné si spolu popovídat a na začátku nám to hodně pomůže v tom, abychom se v týmu cítili víc v pohodě.“
Vybalil jste si tašku v kabině vedle něj?
„Dostal jsem na začátku místo jinde, ale jak odešel Matič, který byl u Pavla, tak mi všichni řekli, že si můžu přesednout.“
Poslechl jste?
„Jsme nakonec vedle sebe, což je určitě dobře. Na druhou stranu se nesmíme bavit jen spolu. To bych byl nerad. Je potřeba komunikovat i s ostatními hráči. Musíme se začlenit do týmu.“
Abyste se v něm líp prosadili?
„Neprospělo by nám, kdyby nás kluci viděli jen spolu. Pokud se dostaneme do party, pomůže nám to i na hřišti, budeme si víc se všema rozumět. Poznal jsem ve Spartě, že je lepší, když se cizinci snaží zapadnout mezi ostatní.“
A to se vám před rokem v Hamburku podařilo i díky tomu, že jste se od začátku učil německy. V Lyonu to bude mnohem náročnější?
„V kabině převažuje francouzština, protože je tady hodně domácích hráčů, stejně tak kluků z Afriky. Na druhou stranu z devadesáti procent mluvíme anglicky. A to platí i u trenéra (Portugalec Paul Fonseca), což mi vyhovuje.“
Jakmile se objevila linka k Lyonu, sbíral jste podobné detaily z kabiny u Šulce, který dorazil do týmu na začátku srpna?