Splnil se mi sen, už to nemohlo být lepší, jásal šťastný střelec Radil

Moderní způsob přesunu do NHL? Když má hráč talent a zadaří se mu na draftu, ještě ve svých teenagerovských letech může do nejlepší soutěže světa nakouknout. Ale zdaleka ne vždycky to tak vyjde.

Radilova cesta znamenala vybudovat si jméno v extralize, následně strávit nějaký čas v KHL a předvést se na mezinárodní scéně. To se povedlo a rodák z Čáslavi tak necelé dva roky před kulatou třicítkou mohl oslavit první trefu v barvách San Jose. Navíc chutnala po vítězství.

Hokejisté Sharks do utkání skvěle vstoupili a už ve 26. minutě vedli 3:0, jenže houževnatý soupeř, který se v posledních týdnech výrazně výsledkově zvedl, o dvacet herních minut později vyrovnal. Dvakrát byl navíc na ledě u inkasované branky obránce Radim Šimek.

Pak přišla Radilova chvíle. V 56. minutě za bránou Arizony nejprve vyhrál osobní souboj s kapitánem domácích Oliverem-Ekmanem Larssonem, následně si vzal kotouč nahozený Marcem-Edouardem Vlasicem, vyjel si před Adina Hilla a nováčka v brance Coyotes překonal nechytatelným bekhendovým pokusem. To bylo radosti! Nadšený výraz, obě pěsti zatnuté a euforie!

VIDEO: Takhle vypadal Radilův gól

Po zápase dostala první hvězda zápasu na hlavu obrovská sluchátka a ještě udýchaný musel Radil absolvovat rozhovor v přímém přenosu. „Jsem neskutečně nadšený. Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju NHL, a ten sen se mi splnil. Teď jsem navíc dal gól a my jsme vyhráli, to už prostě nemohlo být lepší," řekl nadšeně chlapík, který předchozí bitvy proti Dallasu a Carolině proseděl v hledišti jako zdravý náhradník.

Zajímavost Radilova gólu? První trefu v NHL zaznamenal ve věku 28 let 125 dní a jen jeden jediný hráč klubové historie dokázal úvodní gól v NHL proměnit ve vítězný a mít v rodném listu ještě starší datum narození, než je to Radilovo. Byl to Bryan Lerg, který skóroval ve 29 letech a 79 dnech.

Nicméně nehledejme dál žádné spojitosti, pro Lerga to byl totiž v dubnu 2015 první a zároveň poslední gól a v tuto chvíli hraje dvaatřicetiletý americký útočník ve Švýcarsku.

Jak se přesně seběhla první Radilova trefa chtěl hned po utkání od střelce popsat televizní analytik Bret Hedican. „Náš útok měl dneska pár šancí, tahle se nám povedla a musím pochválit své útočné parťáky," poděkoval Melkeru Karlssonovi (který mimochodem nosí na zádech v hokeji dobře známé číslo 68) a Barclayi Goodrowovi.

Radil byl do prvního týmu Sharks povolán 20. října a od té doby naskočil do šesti utkání, průměrně hraje přesně deset minut a ještě ani jeden zápas nezakončil se zápornou bilancí +/-. Plnění svého dětského snu mu zatím jde hodně dobře.

„Proč jsem se v létě rozhodl odejít z Ruska? Jako malé dítě o NHL sníte a když přišla nabídka podepsat se San Jose, rozhodl jsem se výzvu přijmout. Teď doufám, že budu hrát víc a víc," řekl forvard, jenž má v Kalifornii roční dvoucestnou smlouvu na 750 tisíc dolarů.

Milým způsobem se pak s nováčkem v dresu Sharks rozloučil dlouholetý komentátor zápasů Sharks Randy Hahn. „Gratuluji, Lukáši. V Pardubicích v České republice určitě slaví s vámi," dodal s úsměvem na tváři a háčkem ve slově "Pardubice".

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - Arizona