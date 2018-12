Teskné Blues. Hráči se poprali na tréninku, kouč rváč měl radost

Blues z 28 utkání dokázali vyrýžovat jen 26 bodů a jsou třetí nejhorší v NHL. Méně bodů mají jen velikáni let minulých Los Angeles a Chicago. 20. listopadu vedení odvolalo hlavního kouče Mikea Yeoa a otěží se chopil asistent Berube.

Pevná ruka bývalého špičkového bitkaře (3 149 trestných minut za kariéru během základní části řadí Berubeho na sedmou příčku dějin NHL) bude potřeba. Na pondělním tréninku v Mills, který přišel po nedělní rychtě 1:6 s Vancouverem, se servali Robert Bortuzzo a Zach Sanford.

Konfliktu přihlížel novinář Jeremy Rutherford, dopisovatel The Athletic. "Bortuzzo ho krosčekoval, Sanford se otočil a okamžitě shodil rukavice a vrazil Bortuzzovi minimálně dvě rány. Asistenti Van Ryn a Ott je museli roztrhnout, Bortuzzo vztekle odjel do kabiny a do tréninku už nezasáhl," napsal na svůj Twitter Rutherford.

VIDEO: Podívejte se na incident mezi Bortuzzem a Sanfordem





"To se prostě stává," nedělal z konfliktu vědu Berube. "Moji chlapci jsou frustrovaní a také mají proč. Hrajeme opravdu mizerně. Znáte to, někdy na tréninku bouchnou saze, jsem za to rád, v mých očích to značí, že hráči věnují vylepšení naší situace maximální energii a chtějí vyhrávat," dodal dvaapadesátiletý trenér, který je členem realizačního týmu St. Louis od loňského léta.

Předtím vedl farmářský klub v AHL a v elitní lize necelé dvě sezony Philadelphii.

V NHL není křehčí tým

Šestigólová facka od Canucks byla o to nepříjemnější, že přišla před domácími fanoušky. 16.841 příznivců bylo svědkem leklého výkonu a další show nováčka Eliase Petterssona, autora gólu a čtyř přihrávek. Dvacetiletý Švéd nasbíral pět bodů v jednom utkání podruhé v sezoně, z jeho přihrávek nejvíce profitoval Brock Boeser, autor hattricku.

"Musím se omluvit. Není možné, abychom v domácí areně předváděli takové výkony. Nejde nám to a já nevím, jak z té krize ven. Opravdu na trénincích tvrdě makáme, ale zlepšení zatím nepřichází," kál se v rozhovoru pro klubový web Vladimir Tarasenko, s dvaceti body druhý nejproduktivnější hráč týmu.

Blues to drhne především v útoku, 78 vstřelených branek za 28 duelů je řadí na 27. pozici v NHL.

"Momentálně jsme asi nejvíce křehcí z celé ligy, může za to série porážek. Snad se to brzy zlepší," přeje si centr Brayden Schenn.

První čanci spravit si chuť budou mít Blues už dnes v noci proti Floridě. "Není lehké chodit do kabiny, z každého hráče cítím obrovskou frustraci. Nevěříme si, uděláme jednu chybu a další situace už řešíme alibisticky, hlavně abychom to nepodělali znovu. Hokej pro nás momentálně není zábava, ani nemůže být, jde opravdu o hodně. Jsme v kritické situaci, ale ještě pořád můžeme sezonu zachránit," přidal svůj pohled na věc 32letý obránce Chris Butler.

VIDEO: Podívejte se, jak Canucks zdemolovali domácí St. Louis