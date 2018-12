Šimek po prvním gólu rozesmál novináře. Užiju si to s přítelkyní, řekl

Puk před první brankou v NHL Radimu Šimkovi posunul Lukáš Radil, rána zápěstím od modré minula blok a zaplula za brankáře Keitha Kinkaida. Na ledové kostce blikl čas 27:19, 26letý rodák z Mladé Boleslavi se po brance na 3:1 okamžitě ocitl v obležení jásajících spoluhráčů včetně hvězdného parťáka z obrany Brenta Burnse.

"Možná jsem měl trochu štěstí, protože brankář asi nic neviděl. Je to skvělý pocit, z prvního gólu mám velkou radost. Užiju si ho s přítelkyní," řekl úsměvnou angličtinou Šimek, který si vylepšil statistiku plus/minus o tři kladné body.

Simek talks about celebrating his first NHL goal 😂 pic.twitter.com/RRWgm1snc4

Proti Devils odehrál Šimek v prvním obranném páru 16 minut a 56 vteřin, gól vstřelil z jediné rány na branku a jednou hitoval. Extraligový šampion s Libercem z roku 2016 svým gólem navázal na asistujícího krajana Radila, jehož první zásah v soutěži v předcházejícím zápase na ledě Arizony (5:3) byl také vítězný!

VIDEO: Podívejte se na první trefu Radima Šimka v NHL

"Byl excelentní, nedokážu si vybavit, že by se mu něco nepovedlo. Mám z něj dobrý pocit, při kontrole puku je klidný, ale zároveň si počíná zkušeně, ve 26 letech už toho má hodně odehráno, je to vítězný typ, jako člověk i hokejista," pochválil českého obránce kouč San Jose Peter DeBoer.

Šimek s klubem podepsal roční kontrakt už v květnu 2017, ale uplynulou sezonu strávil v týmu San Jose Barracuda v nižší AHL, kde v 67 duelech základní části zaznamenal 27 bodů za sedm gólů a 20 nahrávek. Přestože se mu nepovedlo prosadit do prvního týmu, smlouvu prodloužil o dva roky.

"Držím mu palce, snad se mu bude dařit i dál," doplnil svá slova DeBoer a promluvil také o vlivu Brenta Burnse na Šimkovu hru. "Burnsy je možná nejlepší obránce v lize, Šimek si od něj může hodně vzít a dělá to, díky němu má takové sebevědomí. Je zábava sledovat jejich zápal, v zápasech je samozřejmě větší než na tréninku, ale baví mě, pomáhají si navzájem," řekl bývalý kouč New Jersey, který s Devils hrál v roce 2012 i finále Stanley Cupu.

"Jsem strašně rád, že tu k sobě mám české kluky, byl jsem tu dlouho sám. V kádru máme požehnaně Švédů, teď s nimi budeme moci bojovat," těší se z přítomnosti Radila a Šimka Tomáš Hertl, pro kterého byl trefa na konečných 5:2 desátým zásahem v sezoně.

Pro ilustraci: Sharks mají na soupisce aktuálně čtyři švédské hokejisty. V útoku hrají Melker Karlsson a Marcus Sorensen, které jistí zadáci Tim Heed a posila z Ottawy Erik Karlsson.

Adding some Czechs and balance to the #SJSharks roster with Radil and Simek. pic.twitter.com/BSpEonoUpU