Legenda Francis: Nečas je unikátní! Můj vyhazov v NHL? Nebylo to snadné | iSport.cz

„Český novinář? Takže klasicky téma Jaromír Jágr, co?“ vypálí mým směrem Ron Francis, když ho na tribuně Vaillant Areny v Davosu žádám o rozhovor. Ne, tentokrát žádný Jágr. Hlavní téma: Martin Nečas. Kluk, kterého Francis před rokem a půl draftoval. „Tak to jsem rád, pojďme na to,“ zavelí současný generální manažer kanadské reprezentace, již na konci roku vedl na Spengler Cupu.

Jste překvapený, že se Martin Nečas v aktuální sezoně dostal do sestavy Caroliny jen na sedm utkání?

„Víte, těžko se mi to hodnotí. Marty je můj kluk, kterého jsem sám draftoval, zaručil se za něj a mám ho moc rád. Pro mě je unikátní hokejový talent. Vážně moc dobrý hráč, výtečný charakterově do kabiny. Kdybych byl ještě ve funkci, pravděpodobně bych se snažil o to, aby už v týmu byl. Už jsem ale pryč, mimo celé dění, takže blíže vám nemůžu říct, proč je tam, kde je. Nevím to. Zkuste se zeptat současného vedení, mě samotného by to zajímalo.“

Váš nástupce Don Waddell řekl, že se musí naučit být profesionálem a líp bránit. Proto ho nechává v AHL. Nemyslíte, že to Nečasovi může prospět?

„Myslím, že má na to, aby hrál v NHL, aby se to učil přímo tam. AHL ale rozhodně není špatná liga. Pokud si v klubu myslí, že ho v Charlotte připraví na velký hokej, třeba je to pravda. Může ho to posunout. Teď jsem hodně zvědavý, co ještě předvede na juniorském mistrovství světa. Loni v Buffalu byl dominantní hráč, doufám, že na to naváže. Jsem si jistý, že ho v NHL čeká skvělá budoucnost.“