Fantastický Kučerov je jako Jágr. Nejlepší hráč na světě, zní z Tampy | iSport.cz

Kučerov je prvním mužem, který v tomto ročníku přeskočil hranici 70 kanadských bodů. Povedlo se mu to v úterý díky brance a nahrávce proti Columbusu a šlo o jeho 43. zápas v sezoně. Kdo naposledy nasbíral 70 bodů v sezoně takhle rychle? Přece Jaromír Jágr (se kterým se mimo jiné malý Kučerov v dětství potkal). Hokejový fenomén potřeboval v sezoně 1999/00 na 70 bodů ještě o pět utkání méně.

Co se týče klubové příslušnosti vytvořil ruský útočník rekord. Ten dosud držel Martin St.Louis, jenž se na tuto hranici v ročníku 2006/07 vyšplhal v 53 zápasech.

Kučerov je v tuto chvíli nezastavitelnou mašinou. Od začátku prosince bodoval v patnácti zápasech ze sedmnácti a připsal si celkem 35 bodů! Tampa během této doby jen dvakrát prohrála a pouze jednou z toho v základní hrací době. Kučerov se díky tomu stal v NHL hvězdou měsíce prosince.

Nadšení z Lightning určitě nejsou ani soupeři z Metropolitní divize (Washington, Pittsburgh, Columbus, NY Islanders, NY Rangers, Carolina, New Jersey, Philadelphia). Proti nim má klub z Floridy bilanci 11-0-0. A Kučerov výrazně přispívá.

Co je na snajprovi vlastně tak nebezpečného? „Vždycky je herně o dva kroky napřed. Jako kdyby dopředu věděl, co jeho spoluhráči udělají. Proto je taková zábava s ním hrát," řekl jeho spoluhráč Tyler Johnson.

Není to tak dávno, co ruský reprezentant poodkryl odkud pochází jeho um. Není žádným překvapením, že ho piloval od dětství. Jako malý mastil co se dalo, kromě hokeje hrál i fotbal, basketbal a také házenou. Právě tu si hodně chválí.

„Házenou jsme hráli dost, a myslím si, že tady jsem se naučil číst hru a hledat si ten správný prostor. Když má totiž spoluhráč míč, vy si musíte rychle najít dobrou pozici kam dostat nahrávku. Teď mi to dost pomáhá, jakmile se zbavím puku, hned hledám jak se uvolnit," řekl pro The Athletic sám hráč.

Chválu na hráče s číslem 86 vytáhl také Jeff Halpern, současný asistent trenéra Lightning, který ukončil aktivní kariéru v roce 2014 s 976 zápasy NHL na kontě. Svého svěřence přirovnal k bývalému spoluhráči Adamu Oatesovi, členovi Hokejové síně slávy v Torontu, který vynikal citem pro nahrávky. V základní části jich zvládl 1079.

„Také on dokázal vidět pohyb hráčů na ledě o několik chvil dříve. On tam dokonce viděl i hráče, kteří tam vůbec nebyli! Pak schválně předstíral, že jim nahrává a dokonale zmátl obránce soupeře," vzpomíná Halpern, který ve Washingtonu odehrál sedm sezon a dokonce v klubu dělal kapitána.

Kučerov skromně odmítá většinu superlativů na svou adresu. Co například řekl, když těsně před Vánoci proti Edmontonu sesbíral pět bodů?

„Jenom si užívám hru a snažím se, aby se mi všechno na ledě povedlo. Někdy to vyjde, někdy zase ne. No a dneska to vyšlo."

Slušné hodnocení utkání, ve kterém Rus sesbíral branku a čtyři nahrávky, co?

Jeho spoluhráči mají například naprosto jasno, kdo je v tuto chvíli nejlepším hokejistou planety. Překvapivě neukázali na Sidney Crosbyho ani Connora McDavida... „Nikita je fantastický posledních já nevím... asi 18 měsíců," řekl obránce Anton Stralman pro tampabay.com.

„Někdy hraje na úplně jiné rovině než ostatní hráči. Hlavně já. Občas ho absolutně nestíhám," pokračoval.

A nestíhají ani soupeři. Dojede Kučerov s Tampou až ke Stanley Cupu?