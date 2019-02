Pastrňák je třída! Gól do prázdné nechal legendě, Bergeron byl naměkko | iSport.cz

Bergeron a tisící zápas, to bylo v Bostonu téma celý den. Třiatřicetiletý centr není přece jen tak někdo. S klubem vyhrál Stanley Cup, díky zlatu z mistrovství světa a dvěma z olympiády je členem ceněného Triple Gold Clubu, byl u toho, když Kanada v roce 2016 vyhrála Světový pohár a čtyřikrát už dokázal získat Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL. V historii klubu nenajdete moc lepších a úspěšnějších hráčů.

Rodák z provincie Quebec se během zápasu pravidelně objevoval na kostce nad ledem, užíval si ovací diváků vestoje a nemohl jim jejich přízeň vrátit lépe, než dvěma vstřelenými góly. Tím prvním otevřel ve 23. minutě skóre a tím druhým ho v 60. minutě uzavřel.

Trefa to každopádně nebyla úplně obvyklá. Kanonýr David Pastrňák jel totiž při závěrečné power-play sám na bránu a nic mu nebránilo v zakončení. Jenže on se stále ještě díval za sebe, a když viděl volného Bergerona, zadovkou mu poslal puk a hrdina večera zakončil.

„Viděl jsem ho, jak se ohlíží a napadlo mě, že mi puk hodí. Dost to pro mě znamená, moc si toho vážím," řekl lídr mužstva na adresu Pastrňáka a jeho netradiční asistence.

Nahrávku ocenili také fanoušci na Twitteru. Zatímco ostatní branky nasbírají okolo 100 retweetů, tato jich ve středu ráno měla přes 500 a k tomu dva tisíce lajků. To se vážně povedlo.

Další netradiční pohled se naskytl hned po závěrečné siréně. Kapitán mužstva Zdeno Chára chňapl Bergerona, vzal ho do náručí a téměř devadesát kilo vážícího chlapa odnesl na střídačku.

„Byl jsem trochu překvapený, to ano," usmíval se po utkání mezi novináři spokojený forvard. „Chtěl jsem zpátky na zem, ale on má dost silný stisk. Ani nevím, jestli chci to video vidět," pokračoval v dobré náladě.

Chara picked up Bergeron and carried him to the bench.



😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/qdkBCateHN — Dan Ryan (@bruinshockeynow) February 6, 2019

Určitě ho těšilo také to, že Boston vyhrál a bodoval počtvrté v řadě a navíc ukončil soupeři bodovou sérii trvající osm zápasů. Každopádně hlavním tématem byl v úterý Bergeron a ocenit ho nezapomněl ani soupeř.

„Vždyť jeho výsledky mluví za všechno. Vyhrál prakticky všechno, co mohl. Nechybuje, nefauluje a je skvělým reprezentantem naší hry. Má za sebou skvělou kariéru," chválil ho v rozhovoru pro NHL.com útočník Jordan Eberle.

Bergeron se tak stal 334. hráčem v historii NHL, jenž odehrál tisíc utkání a teprve 31. který to dokázal v barvách jediného klubu.

Klobouk dolů.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - NY Islanders